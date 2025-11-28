Cómo limpiar el cristal del horno y sacar la grasa con una mezcla casera

La grasa que se acumula en el cristal del horno es uno de los problemas más comunes en la cocina y, muchas veces, el más difícil de quitar. Sin embargo, existe una mezcla casera, económica y efectiva que permite hacer una limpieza fácil y dejar el vidrio transparente sin recurrir a productos químicos agresivos.

Este método es ideal para limpiar el horno de forma rápida, usando ingredientes que suelen estar presentes en cualquier hogar y sin riesgo de dañar la superficie.

En un recipiente, mezclá bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta espesa. Aplicala sobre el cristal del horno , especialmente en las zonas con mayor acumulación de grasa y dejala actuar entre quince y veinte minutos.

Pasado ese tiempo, retirala con un paño húmedo. Si quedan restos difíciles, rociá un poco de vinagre, que va a ayudar a desprender la grasa adherida.

Di adiós a la grasa adherida en el horno Foto: Shutterstock Limpiar el horno es más fácil con este método casero y sin productos agresivos. Foto: Shutterstock

Cómo aplicar el truco correctamente

Se recomienda no usar esponjas metálicas para no dañar el cristal, el uso de una esponja suave o un trapo de microfibra puede ayudar. Una vez removida toda la suciedad, secá la superficie con un paño limpio para evitar marcas y dejar el vidrio completamente transparente.

Por qué funciona esta combinación

El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que desprende la grasa seca, mientras que el vinagre ayuda a disolver los restos y aporta brillo. Juntos son una mezcla eficaz a la altura de limpiadores químicos.

Además de limpiar, este método ayuda a mantener el horno en mejores condiciones y evita la acumulación excesiva de grasa tras el uso diario de la cocina.