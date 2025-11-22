Cómo prevenir las garrapatas en tu perro con elementos caseros

Las garrapatas regresan con las altas temperaturas y la verdadera lucha empieza en casa . De poco sirven collares o pipetas si el ambiente no está limpio, por eso cada vez más personas recurren a métodos caseros para mantenerlas lejos del perro y del hogar.

Es increíble, pero la mayoría de las garrapatas no están en los perros, sino en los rincones de la casa . Alfombras, sillones, zócalos, grietas, patios húmedos. Lugares donde perfectamente podrían vivir sin que nadie lo note. Por suerte, podemos usar ingredientes de casa para prevenirlas:

• Vinagre blanco, diluido con agua: Se usa para pisos, zócalos y patios. Es barato y el olor las espanta.

• Bicarbonato: ideal para lavar textiles o zonas donde el perro duerme.

• Aceites esenciales como eucalipto o citronela: funcionan como repelentes naturales.

• Jabón neutro: para una limpieza profunda sin dañar superficies.

La clave es insistir en los lugares donde las garrapatas se esconden: detrás de muebles, debajo de camas, alfombras densas y patios con maleza. Si tu perro tuvo garrapatas hace poco, la limpieza debe ser más frecuente.

Adiós a las garrapatas en tu perro y hogar. Foto: SHUTTERSTOCK El vinagre blanco y el bicarbonato son aliados para desinfectar pisos y telas. Foto: SHUTTERSTOCK

Las mantas del perro: un detalle que muchos olvidan

La camita del perro es un hotel cinco estrellas para una garrapata. Por eso se recomienda lavarla al menos una vez por semana y si estás haciendo una desinfección profunda, dos veces. Lavarlas es fácil y rápido, solo requiere de algunos pasos e ingredientes:

• Agua caliente, jabón neutro y una cucharada de vinagre o bicarbonato.

• Secado al sol, que es el peor enemigo de los parásitos.

• Aspirado previo para eliminar tierra o posibles huevos.

El jardín: otro punto de concentración de garrapatas

El exterior de la casa es uno de los espacios donde más se reproducen. Para evitarlo:

• No acumular hojas, madera o basura vegetal.

• Podar plantas y pasto para quitar humedad.

• Rociar bordes del patio con agua y vinagre.

• Colocar plantas como lavanda o romero, conocidas por su capacidad para repeler insectos.