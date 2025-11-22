Cómo prevenir las garrapatas en tu perro con elementos caseros
Una guía práctica para dueños que buscan mantener alejadas las garrapatas de su perro y de su hogar de forma fácil.
Las garrapatas regresan con las altas temperaturas y la verdadera lucha empieza en casa. De poco sirven collares o pipetas si el ambiente no está limpio, por eso cada vez más personas recurren a métodos caseros para mantenerlas lejos del perro y del hogar.
La limpieza de la casa: el punto donde empieza todo
Es increíble, pero la mayoría de las garrapatas no están en los perros, sino en los rincones de la casa. Alfombras, sillones, zócalos, grietas, patios húmedos. Lugares donde perfectamente podrían vivir sin que nadie lo note. Por suerte, podemos usar ingredientes de casa para prevenirlas:
• Vinagre blanco, diluido con agua: Se usa para pisos, zócalos y patios. Es barato y el olor las espanta.
• Bicarbonato: ideal para lavar textiles o zonas donde el perro duerme.
• Aceites esenciales como eucalipto o citronela: funcionan como repelentes naturales.
• Jabón neutro: para una limpieza profunda sin dañar superficies.
La clave es insistir en los lugares donde las garrapatas se esconden: detrás de muebles, debajo de camas, alfombras densas y patios con maleza. Si tu perro tuvo garrapatas hace poco, la limpieza debe ser más frecuente.
Las mantas del perro: un detalle que muchos olvidan
La camita del perro es un hotel cinco estrellas para una garrapata. Por eso se recomienda lavarla al menos una vez por semana y si estás haciendo una desinfección profunda, dos veces. Lavarlas es fácil y rápido, solo requiere de algunos pasos e ingredientes:
• Agua caliente, jabón neutro y una cucharada de vinagre o bicarbonato.
• Secado al sol, que es el peor enemigo de los parásitos.
• Aspirado previo para eliminar tierra o posibles huevos.
El jardín: otro punto de concentración de garrapatas
El exterior de la casa es uno de los espacios donde más se reproducen. Para evitarlo:
• No acumular hojas, madera o basura vegetal.
• Podar plantas y pasto para quitar humedad.
• Rociar bordes del patio con agua y vinagre.
• Colocar plantas como lavanda o romero, conocidas por su capacidad para repeler insectos.