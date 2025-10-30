Cómo cuidar a las mascotas y eliminar las garrapatas del césped
Las garrapatas suelen encontrarse en el jardín en búsqueda de su próximo huésped que pueden ser mascotas o humanos.
Con la llegada del calor, las garrapatas comienzan a multiplicarse y pueden convertirse en una amenaza tanto para las mascotas como para las personas. Estos parásitos suelen esconderse en el césped, arbustos y rincones húmedos del jardín, desde donde esperan el contacto con un animal o humano para alimentarse.
Cómo prevenir garrapatas en las mascotas
El primer paso para evitar garrapatas es revisar frecuentemente el pelaje de los perros y gatos, especialmente si pasan tiempo al aire libre. También se recomienda:
Usar pipetas, collares o comprimidos antiparasitarios según la indicación del veterinario.
Bañarlos con shampoo específico en épocas de alta proliferación.
Mantener limpio su espacio de descanso, lavando mantas y camas con agua caliente.
Si se encuentra una garrapata adherida, es importante no arrancarla con los dedos, sino retirarla con una pinza fina, sujetándola desde la base y tirando suavemente para evitar que quede parte del cuerpo dentro de la piel.
Cómo eliminar las garrapatas del césped
Para mantener el jardín libre de garrapatas se recomienda:
-
Cortar el pasto con frecuencia y mantenerlo corto. Las garrapatas suelen buscar plantas con cierta elevación para buscar a su próximo huésped.
Retirar hojas secas, ramas o restos orgánicos donde puedan esconderse. Estos parásitos buscan lugares húmedos y sombras, mientras más seco esté el ambiente más lejos estarán las garrapatas.
Aplicar productos insecticidas o repelentes para exteriores, siempre siguiendo las indicaciones de seguridad y evitando que las mascotas entren al área tratada hasta que se seque.
En casos graves, se puede recurrir a fumigaciones profesionales.
Las garrapatas no solo causan picazón o molestias: pueden transmitir enfermedades como la ehrlichiosis o la babesiosis, por eso la prevención es fundamental para cuidar la salud de toda la familia.