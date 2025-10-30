Presenta:

Cómo cuidar a las mascotas y eliminar las garrapatas del césped

Las garrapatas suelen encontrarse en el jardín en búsqueda de su próximo huésped que pueden ser mascotas o humanos.

Alejandro Llorente

Las garrapatas se trepan por pastos altos y se adhieren a las mascotas o a las personas que pasan.

Con la llegada del calor, las garrapatas comienzan a multiplicarse y pueden convertirse en una amenaza tanto para las mascotas como para las personas. Estos parásitos suelen esconderse en el césped, arbustos y rincones húmedos del jardín, desde donde esperan el contacto con un animal o humano para alimentarse.

Cómo prevenir garrapatas en las mascotas

El primer paso para evitar garrapatas es revisar frecuentemente el pelaje de los perros y gatos, especialmente si pasan tiempo al aire libre. También se recomienda:

  • Usar pipetas, collares o comprimidos antiparasitarios según la indicación del veterinario.

  • Bañarlos con shampoo específico en épocas de alta proliferación.

  • Mantener limpio su espacio de descanso, lavando mantas y camas con agua caliente.

Si se encuentra una garrapata adherida, es importante no arrancarla con los dedos, sino retirarla con una pinza fina, sujetándola desde la base y tirando suavemente para evitar que quede parte del cuerpo dentro de la piel.

En caso de ver una garrapata en nuestras mascotas o en el jardín, debemos actuar de inmediato. Foto: Shutterstock

Cómo eliminar las garrapatas del césped

Para mantener el jardín libre de garrapatas se recomienda:

  • Cortar el pasto con frecuencia y mantenerlo corto. Las garrapatas suelen buscar plantas con cierta elevación para buscar a su próximo huésped.

  • Retirar hojas secas, ramas o restos orgánicos donde puedan esconderse. Estos parásitos buscan lugares húmedos y sombras, mientras más seco esté el ambiente más lejos estarán las garrapatas.

  • Aplicar productos insecticidas o repelentes para exteriores, siempre siguiendo las indicaciones de seguridad y evitando que las mascotas entren al área tratada hasta que se seque.

  • En casos graves, se puede recurrir a fumigaciones profesionales.

Las garrapatas no solo causan picazón o molestias: pueden transmitir enfermedades como la ehrlichiosis o la babesiosis, por eso la prevención es fundamental para cuidar la salud de toda la familia.

