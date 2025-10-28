Mascotas: por qué tu perro cava pozos en el jardín y qué significa
Descubrí las razones que llevan a tus mascotas a hacer pozos en el jardín. Cómo mejorar este comportamiento en perros.
Entre las mascotas del hogar encontramos comportamientos que son transversales a todos. En los perros, por ejemplo, podemos ver una actitud que comparten entre ellos y es la de cavar pozos. Según expertos, esto puede significar más que una travesura y a continuación te explicamos por qué.
Cavar pozos: instinto y herencia
Aunque ya esten completamente domesticados, algunos perros tienen un instinto natural de cavado heredado de sus antepasados. Razas como terriers, dachshunds o perros de caza solían excavar para encontrar presas o proteger su guarida. Por eso, aunque tu perro no lo haga por supervivencia, el comportamiento persiste de forma natural.
Te Podría Interesar
Aburrimiento y exceso de energía
Otra de las causas comunes que podemos encontrar es que el perro no recibe la suficiente estimulación física o mental que necesita y ante el aburrimiento, comienza a hacer pozos en el jardín. De esta manera, es una forma de liberar energía, para contrarestar esto, se recomienda hacer una rutina de paseos largos.
Búsqueda de refugio o confort
El cavar pozos también puede estar relacionado con buscar un lugar cómodo en casa. En invierno, el pozo puede brindarles algo de refugio ante el frío mientras en verano encuentran un lugar fresco. Algunos perros entierran juguetes o comida como parte de un instinto protector.
Cómo manejarlo
-
Proporcioná suficiente ejercicio diario.
Ofrecé alternativas seguras para cavar, como un sector del jardín destinado a ello.
Premia el buen comportamiento y redirigí su atención cuando cave en lugares no deseados.
Consultá a un veterinario o adiestrador si el cavado es obsesivo o acompañado de otros signos de ansiedad.
Entender por qué tu perro cava en el jardín no solo protege tus plantas, sino que también mejora su bienestar y fortalece el vínculo entre ambos.