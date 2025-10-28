Mascotas: por qué tu perro cava pozos en el jardín y qué significa

Descubrí las razones que llevan a tus mascotas a hacer pozos en el jardín. Cómo mejorar este comportamiento en perros.

Entre las mascotas del hogar encontramos comportamientos que son transversales a todos. En los perros, por ejemplo, podemos ver una actitud que comparten entre ellos y es la de cavar pozos. Según expertos, esto puede significar más que una travesura y a continuación te explicamos por qué.

Cavar pozos: instinto y herencia Aunque ya esten completamente domesticados, algunos perros tienen un instinto natural de cavado heredado de sus antepasados. Razas como terriers, dachshunds o perros de caza solían excavar para encontrar presas o proteger su guarida. Por eso, aunque tu perro no lo haga por supervivencia, el comportamiento persiste de forma natural.

Aburrimiento y exceso de energía Otra de las causas comunes que podemos encontrar es que el perro no recibe la suficiente estimulación física o mental que necesita y ante el aburrimiento, comienza a hacer pozos en el jardín. De esta manera, es una forma de liberar energía, para contrarestar esto, se recomienda hacer una rutina de paseos largos.

Cómo impedir que los perros hagan pozos en el jardín Foto: Archivo MDZ Entender las causas que llevan a ciertos comportamientos, puede ayudarte a mejorarlos en tus mascotas. Foto: Archivo MDZ Búsqueda de refugio o confort El cavar pozos también puede estar relacionado con buscar un lugar cómodo en casa. En invierno, el pozo puede brindarles algo de refugio ante el frío mientras en verano encuentran un lugar fresco. Algunos perros entierran juguetes o comida como parte de un instinto protector.