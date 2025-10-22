Tres plantas ideales para el jardín que marcan tendencia en paisajismo
Las plantas pueden cambiar completamente como se ve nuestro jardín. Por qué eligir estas plantas para decorarlo.
Tener un jardín tranquilo y bello no es tarea fácil. Requiere dedicación, constancia y una elección cuidadosa de las plantas que lo componen, así como también atención a las estructuras y recursos naturales que lo equilibran.
Cada vez más personas recurren al paisajismo o arquitectura del paisaje para planificar y diseñar su jardín. Según EcologíaVerde, esta disciplina busca mejorar la interacción entre las personas y su entorno natural. En este sentido, hay plantas que contribuyen a esa armonía y que hoy son tendencia.
Lavanda: color, aroma y resistencia para el jardín
La lavanda sigue siendo una de las preferidas por su perfume inconfundible y su aspecto delicado. Es una planta muy resistente que puede cultivarse en suelo, macetas o canteros. Además, atrae abejas y mariposas, por lo que resulta ideal para quienes buscan fomentar la biodiversidad en casa.
Stipa tenuissima: la gramínea de moda
También conocida como “pasto de los penachos” o “pluma dorada”, esta gramínea aporta movimiento y textura a cualquier espacio verde. Su crecimiento rápido y su bajo requerimiento de agua la convierten en una opción ideal para jardines modernos y sustentables. Su tono dorado combina fácilmente con otras especies y aporta un aire natural, campestre y relajado.
Agapanto: elegancia y floración prolongada
Para quienes buscan color y elegancia, el agapanto se destaca por sus flores azules o blancas en forma de esfera, que florecen durante varios meses. Se adapta bien a distintas condiciones climáticas y luce tanto en jardines amplios como en balcones o patios urbanos. Además, es perenne, por lo que mantiene su follaje verde todo el año.
El auge del paisajismo consciente impulsa el uso de especies resistentes, de bajo consumo de agua y que atraen polinizadores. Estas tres plantas combinan estética, funcionalidad y sostenibilidad, consolidándose como las protagonistas de los jardines modernos en 2025.