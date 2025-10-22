Tres plantas ideales para el jardín que marcan tendencia en paisajismo

Las plantas pueden cambiar completamente como se ve nuestro jardín. Por qué eligir estas plantas para decorarlo.

El paisajismo es una disciplina que busca mejorar la relación entre las personas y su jardín. Foto: Archivo

Tener un jardín tranquilo y bello no es tarea fácil. Requiere dedicación, constancia y una elección cuidadosa de las plantas que lo componen, así como también atención a las estructuras y recursos naturales que lo equilibran.

Cada vez más personas recurren al paisajismo o arquitectura del paisaje para planificar y diseñar su jardín. Según EcologíaVerde, esta disciplina busca mejorar la interacción entre las personas y su entorno natural. En este sentido, hay plantas que contribuyen a esa armonía y que hoy son tendencia.

Lavanda: color, aroma y resistencia para el jardín La lavanda sigue siendo una de las preferidas por su perfume inconfundible y su aspecto delicado. Es una planta muy resistente que puede cultivarse en suelo, macetas o canteros. Además, atrae abejas y mariposas, por lo que resulta ideal para quienes buscan fomentar la biodiversidad en casa.

LAVANDA PILETA La lavanda, con su aroma y color, es una de las especies más elegidas para jardines sostenibles. Foto: Archivo Stipa tenuissima: la gramínea de moda También conocida como “pasto de los penachos” o “pluma dorada”, esta gramínea aporta movimiento y textura a cualquier espacio verde. Su crecimiento rápido y su bajo requerimiento de agua la convierten en una opción ideal para jardines modernos y sustentables. Su tono dorado combina fácilmente con otras especies y aporta un aire natural, campestre y relajado.

shutterstock_1763357282 La Stipa tenuissima aporta movimiento, ideal para espacios naturales y relajados. Foto: Archivo Agapanto: elegancia y floración prolongada Para quienes buscan color y elegancia, el agapanto se destaca por sus flores azules o blancas en forma de esfera, que florecen durante varios meses. Se adapta bien a distintas condiciones climáticas y luce tanto en jardines amplios como en balcones o patios urbanos. Además, es perenne, por lo que mantiene su follaje verde todo el año.