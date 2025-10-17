Por qué muchos rocían leche diluida en el limonero y qué beneficios tiene

La mezcla de leche y agua se volvió tendencia entre los amantes de la jardinería. Expertos explican por qué ayuda a proteger el limonero de plagas y hongos.

El limonero o Citrus limón es uno de los árboles frutales más queridos por los amantes de la jardinería. No solo brinda sus frutos, sino también aporta una belleza única al ambiente, sobre todo en primavera. Sin embargo, también es una de las plantas más sensibles a las plagas.

Un remedio casero que fortalece el limonero Ante este problema, cada vez más personas optan por remedios naturales y caseros en lugar de productos químicos que pueden dañar los frutos o afectar otras plantas.

Si tu limonero tiene hojas amarillas puede ser la falta de algunos nutrientes Foto: Shutterstock Un gran método casero para prevenir las plagas en el limonero. Foto: Shutterstock En la heladera encontramos grandes aliados para combatir plagas, tal como la leche que contiene calcio, fósforo, potasio y proteínas que mejoran la resistencia de la planta. Además, su contenido de ácido láctico actúa como un fungicida natural, ideal para prevenir manchas, moho o la conocida “fumagina”, una de las enfermedades más comunes en los cítricos.

Según especialistas en jardinería, la leche también ayuda a mejorar la absorción de nutrientes en el suelo y a equilibrar el pH, especialmente cuando se utiliza diluida con agua. Este truco no solo protege, sino que también promueve un crecimiento más vigoroso y hojas de color verde intenso.

Cómo preparar la mezcla Para aplicar este método correctamente, se recomienda mezclar una parte de leche con tres partes de agua y colocar la solución en un pulverizador. Luego, se rocía el limonero sobre las hojas, ramas y el tronco, preferentemente durante la mañana o al atardecer, evitando las horas de sol fuerte. El procedimiento puede repetirse una o dos veces por semana, según el estado del árbol.