Poner un clavo en el limonero: qué pasa y cuándo conviene hacerlo
Un truco casero promete cambiar el destino del árbol: poner un clavo en el limonero podría estimular su crecimiento y dar más frutos.
Con el inicio de la primavera, todos queremos ver a nuestros limoneros florecer. Este árbol cítrico está presente en muchos hogares gracias a su aroma, belleza y frutos que mejoran las comidas y bebidas. Por eso, hay quienes insisten en una técnica de jardinería para que crezca mejor: insertar un clavo de hierro en el tronco para estimular la producción de frutos.
¿Qué efecto tiene el clavo?
Quiénes defienden esta técnica aseguran que el clavo en el limonero libera pequeñas cantidades de óxido de hierro, un micronutriente que puede beneficiar al árbol si el suelo es pobre en este mineral. Además, algunos creen que el “estrés” leve que genera la herida en el tronco activa mecanismos de defensa que estimulan la floración.
Aunque este truco es popular, no hay estudios científicos concluyentes que avalen esta técnica como método universal. Sin embargo, muchos jardineros aseguran haber visto resultados positivos, especialmente en árboles que no daban frutos durante años. En algunos casos, el cambio se nota en la siguiente temporada.
Precauciones antes de probarlo
-
Usar clavos de hierro, no galvanizados ni de otros metales.
Insertar el clavo en el tronco principal, sin dañar ramas ni raíces.
No excederse: uno o dos clavos son suficientes.
Acompañar con riego adecuado, poda y fertilización.
Como muchas prácticas populares, el truco del clavo en el limonero no reemplaza el cuidado integral del árbol, pero puede ser un complemento interesante. Si el limonero está sano y bien nutrido, es más probable que responda positivamente.