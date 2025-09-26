Poner un clavo en el limonero: qué pasa y cuándo conviene hacerlo

Un truco casero promete cambiar el destino del árbol: poner un clavo en el limonero podría estimular su crecimiento y dar más frutos.

El truco del clavo en el árbol: mito popular o solución real para mejorar tu limonero.Foto: Pixabay

Con el inicio de la primavera, todos queremos ver a nuestros limoneros florecer. Este árbol cítrico está presente en muchos hogares gracias a su aroma, belleza y frutos que mejoran las comidas y bebidas. Por eso, hay quienes insisten en una técnica de jardinería para que crezca mejor: insertar un clavo de hierro en el tronco para estimular la producción de frutos.

¿Qué efecto tiene el clavo? Quiénes defienden esta técnica aseguran que el clavo en el limonero libera pequeñas cantidades de óxido de hierro, un micronutriente que puede beneficiar al árbol si el suelo es pobre en este mineral. Además, algunos creen que el “estrés” leve que genera la herida en el tronco activa mecanismos de defensa que estimulan la floración.

Aunque este truco es popular, no hay estudios científicos concluyentes que avalen esta técnica como método universal. Sin embargo, muchos jardineros aseguran haber visto resultados positivos, especialmente en árboles que no daban frutos durante años. En algunos casos, el cambio se nota en la siguiente temporada.

CLAVOS OXIDADOS, CLAVO Un clavo en el limonero: la técnica que muchos jardineros usan para revitalizar el árbol. ARCHIVO

Precauciones antes de probarlo Usar clavos de hierro, no galvanizados ni de otros metales.

Insertar el clavo en el tronco principal, sin dañar ramas ni raíces.

No excederse: uno o dos clavos son suficientes.

Acompañar con riego adecuado, poda y fertilización.