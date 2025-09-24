Mezcla de vinagre y cáscara de banana: en que usarlo y qué beneficios tiene

La mezcla de banana y vinagre se viraliza como truco casero para cuidar las plantas: cómo se usa y qué beneficios ofrece.

En redes sociales y canales de jardinería doméstica, cada vez más personas recomiendan mezclas caseras que reemplacen productos químicos. En este caso, utilizar vinagre y cáscara de banana como fertilizante natural. Aunque suena extraño, esta combinación tiene fundamentos prácticos y puede aportar nutrientes clave para el crecimiento de las plantas.

La banana es rica en potasio, magnesio y fósforo, minerales esenciales para el desarrollo de raíces, flores y frutos. Por su parte, el vinagre, en dosis mínimas ayuda a acidificar el suelo, lo que favorece a especies que prefieren sustratos más ácidos, como hortensias, azaleas o frutales.

La cáscara de banana en vinagre es un poderoso fertilizante orgánico. Foto: Shutterstock

Cómo preparar y aplicar la mezcla en el jardín Se recomienda triturar la cáscara de banana y mezclarla con una cucharada de vinagre blanco en un litro de agua. Esta solución se deja reposar unas horas y luego se aplica directamente en la tierra, evitando el contacto con hojas o tallos. La frecuencia ideal es una vez cada 15 días, siempre observando la reacción de la planta.