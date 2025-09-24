Mezcla de vinagre y cáscara de banana: en que usarlo y qué beneficios tiene
La mezcla de banana y vinagre se viraliza como truco casero para cuidar las plantas: cómo se usa y qué beneficios ofrece.
En redes sociales y canales de jardinería doméstica, cada vez más personas recomiendan mezclas caseras que reemplacen productos químicos. En este caso, utilizar vinagre y cáscara de banana como fertilizante natural. Aunque suena extraño, esta combinación tiene fundamentos prácticos y puede aportar nutrientes clave para el crecimiento de las plantas.
La banana es rica en potasio, magnesio y fósforo, minerales esenciales para el desarrollo de raíces, flores y frutos. Por su parte, el vinagre, en dosis mínimas ayuda a acidificar el suelo, lo que favorece a especies que prefieren sustratos más ácidos, como hortensias, azaleas o frutales.
Cómo preparar y aplicar la mezcla en el jardín
Se recomienda triturar la cáscara de banana y mezclarla con una cucharada de vinagre blanco en un litro de agua. Esta solución se deja reposar unas horas y luego se aplica directamente en la tierra, evitando el contacto con hojas o tallos. La frecuencia ideal es una vez cada 15 días, siempre observando la reacción de la planta.
Un truco casero que gana popularidad
Si bien esta mezcla puede aportar nutrientes al jardín, no es recomendable en especies sensibles a la acidez ni en suelos que ya están balanceados. Como ocurre con muchos consejos virales, lo ideal es aplicar con moderación y observar cómo responde cada planta, evitando excesos que puedan alterar su desarrollo natural.