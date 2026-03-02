Bizcocho de banana y cacao: la receta del postre sin harinas que se cocina en 4 minutos en el microondas

Se trata de una receta saludable donde se resaltan las cualidades de la banana y el huevo sin necesidad de usar harinas.

La alimentación puede encontrar un equilibrio cuando se trata de antojos dulces. Existe una receta que se volvió viral por su sencillez: un bizcocho húmedo de banana y cacao que se prepara en el microondas en cuatro minutos.

Esta receta prescinde de ultraprocesados y puede estar lista en apenas en muy poco tiempo. La preparación es ideal para quienes buscan una merienda nutritiva, sin harinas refinadas ni azúcares agregados aprovechando así el dulzor natural de la fruta madura.

Receta para cuatro porciones Bananas : 2 (mientras más maduras, más dulce será el resultado).

2 (mientras más maduras, más dulce será el resultado). Huevos : 2.

2. Cacao en polvo: 2 cucharadas soperas (preferentemente amargo).

Levadura en polvo: 1 cucharadita (opcional, para darle más aire).

Topping: Chips de chocolate o frutos secos al gusto. En primer lugar, se pisan las bananas con un tenedor hasta que quede un puré homogéneo. Luego se incorporan los huevos y se bate enérgicamente hasta que la mezcla sea uniforme. Sumar el cacao y la levadura en caso de usarla. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una crema homogénea de color chocolate.

budin de banana 2.jpg La banana da sabor a la receta. Luego se coloca la preparación en un molde apto para microondas y se cocina a máxima potencia durante cuatro minutos. Retirar con cuidado y dejar templar, después desmoldar. Se puede añadir una pizca de canela, esencia de vainilla o incluso un corazón de manteca de maní antes de cocinarlo.