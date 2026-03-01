Presenta:

La receta más rica para que prepares magdalenas caseras súper esponjosas

Aprendé a hacer magdalenas altas y aireadas con esta receta paso a paso, para la merienda o el desayuno.

Cómo hacer magdalenas perfectas: guía paso a paso Foto: Shutterstock

Las magdalenas son un básico que nunca falla. El secreto de la receta está en batir bien los huevos con el azúcar para incorporar aire y dejar reposar la mezcla antes de hornear, lo que permite que crezcan mejor y formen ese clásico copete. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 12 unidades)

  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 120 ml de aceite neutro
  • 60 ml de leche
  • 200 g de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Ralladura de 1 limón o naranja
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar extra para espolvorear
Aprende a preparar estas deliciosas magdalenas caseras Foto: Shutterstock
Paso a paso de la receta

  1. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
  2. Incorporá el aceite en forma de hilo sin dejar de mezclar.
  3. Agregá la leche y la ralladura elegida.
  4. Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal, e incorporalos en dos tandas con movimientos suaves.
  5. Dejá reposar la mezcla 20 minutos en la heladera.
  6. Precalentá el horno a 200 °C y colocá pirotines en un molde para muffins.
  7. Llená los moldes hasta ¾ de su capacidad y espolvoreá un poco de azúcar por encima.
  8. Horneá 5 minutos a 200 °C y luego bajá a 180 °C y continuá la cocción 10 a 12 minutos más, hasta que estén doradas.
  9. Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla. ¡Y listo!

