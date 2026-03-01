La receta más rica para que prepares magdalenas caseras súper esponjosas
Aprendé a hacer magdalenas altas y aireadas con esta receta paso a paso, para la merienda o el desayuno.
Las magdalenas son un básico que nunca falla. El secreto de la receta está en batir bien los huevos con el azúcar para incorporar aire y dejar reposar la mezcla antes de hornear, lo que permite que crezcan mejor y formen ese clásico copete. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 12 unidades)
- 3 huevos
- 180 g de azúcar
- 120 ml de aceite neutro
- 60 ml de leche
- 200 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de 1 limón o naranja
- 1 pizca de sal
- Azúcar extra para espolvorear
Paso a paso de la receta
- Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
- Incorporá el aceite en forma de hilo sin dejar de mezclar.
- Agregá la leche y la ralladura elegida.
- Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal, e incorporalos en dos tandas con movimientos suaves.
- Dejá reposar la mezcla 20 minutos en la heladera.
- Precalentá el horno a 200 °C y colocá pirotines en un molde para muffins.
- Llená los moldes hasta ¾ de su capacidad y espolvoreá un poco de azúcar por encima.
- Horneá 5 minutos a 200 °C y luego bajá a 180 °C y continuá la cocción 10 a 12 minutos más, hasta que estén doradas.
- Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla. ¡Y listo!