Cuadraditos invertidos de ananá y coco: la receta que te va a encantar

Esta receta retoma la idea clásica de la torta invertida, pero en formato más práctico y fácil de cortar. El ananá se carameliza en la base durante la cocción, liberando su jugo y perfume, mientras que la masa absorbe parte de ese almíbar natural, quedando tierna. Es ideal para una merienda distinta o como postre acompañado con una cucharada de crema. Así que... ¡manos a la obra!