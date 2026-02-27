Presenta:

Cuadraditos invertidos de ananá y coco: la receta que te va a encantar

Receta de torta invertida práctica con ananá caramelizado y coco, perfecta para una merienda o postre casero diferente.

Aprendé a preprarar esta tarta invertida.

Esta receta retoma la idea clásica de la torta invertida, pero en formato más práctico y fácil de cortar. El ananá se carameliza en la base durante la cocción, liberando su jugo y perfume, mientras que la masa absorbe parte de ese almíbar natural, quedando tierna. Es ideal para una merienda distinta o como postre acompañado con una cucharada de crema. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (molde cuadrado de 20 x 20 cm)

Para la base:

  • 4 rodajas de ananá (fresco o en lata bien escurrido)
  • 80 g de azúcar
  • 30 g de manteca

Para la masa:

  • 2 huevos
  • 150 g de azúcar
  • 100 ml de aceite neutro
  • 150 ml de leche
  • 200 g de harina 0000
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 80 g de coco rallado
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
Tarta invertida de ananá y coco
Una receta fácil y riquísima.

Paso a paso de la receta:

  1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá ligeramente el molde.
  2. En una sartén derretí la manteca con el azúcar hasta formar un caramelo claro.
  3. Volcá el caramelo en la base del molde y distribuí las rodajas de ananá por encima.
  4. En un bowl batí los huevos con el azúcar hasta integrar.
  5. Incorporá el aceite, la leche y la vainilla.
  6. Mezclá la harina con el polvo de hornear y agregala a la preparación junto con el coco rallado.
  7. Volcá la masa sobre el ananá con cuidado y emparejá la superficie.
  8. Horneá durante 35 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco.
  9. Retirá del horno y desmoldá en tibio para que el caramelo no se adhiera.
  10. Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados.

