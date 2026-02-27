Cuadraditos invertidos de ananá y coco: la receta que te va a encantar
Receta de torta invertida práctica con ananá caramelizado y coco, perfecta para una merienda o postre casero diferente.
Esta receta retoma la idea clásica de la torta invertida, pero en formato más práctico y fácil de cortar. El ananá se carameliza en la base durante la cocción, liberando su jugo y perfume, mientras que la masa absorbe parte de ese almíbar natural, quedando tierna. Es ideal para una merienda distinta o como postre acompañado con una cucharada de crema. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (molde cuadrado de 20 x 20 cm)
Para la base:
- 4 rodajas de ananá (fresco o en lata bien escurrido)
- 80 g de azúcar
- 30 g de manteca
Para la masa:
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- 100 ml de aceite neutro
- 150 ml de leche
- 200 g de harina 0000
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 80 g de coco rallado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta:
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá ligeramente el molde.
- En una sartén derretí la manteca con el azúcar hasta formar un caramelo claro.
- Volcá el caramelo en la base del molde y distribuí las rodajas de ananá por encima.
- En un bowl batí los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Incorporá el aceite, la leche y la vainilla.
- Mezclá la harina con el polvo de hornear y agregala a la preparación junto con el coco rallado.
- Volcá la masa sobre el ananá con cuidado y emparejá la superficie.
- Horneá durante 35 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Retirá del horno y desmoldá en tibio para que el caramelo no se adhiera.
- Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados.