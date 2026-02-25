Presenta:

La mejor receta de budín marmolado casero: un paso a paso fácil de seguir

Receta paso a paso para que prepares tu propio budín con efecto marmolado, para la merienda o para acompañar el café.

Imposible comer un solo pedazo: receta de budín marmolado súper esponjoso.

Si probás hacer este budín, verás que queda esponjoso y con ese efecto marmolado que lo hace irresistible al corte. Una receta que lleva vainilla y chocolate en un resultado tan rico como rendidor. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde mediano)

  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 120 ml de aceite neutro
  • 200 ml de leche
  • 250 g de harina 0000
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
Una receta tan fácil como rica.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180 °C y prepará el molde.
  2. Batí los huevos con el azúcar hasta integrar.
  3. Incorporá el aceite y la leche.
  4. Sumá la harina y el polvo de hornear tamizados.
  5. Dividí la mezcla en dos partes.
  6. A una agregale el cacao; a la otra, la vainilla.
  7. Volcá ambas preparaciones intercalándolas en el molde.
  8. Con un palillo hacé movimientos suaves para formar el efecto marmolado.
  9. Horneá durante 40 a 45 minutos.
  10. Dejá enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!

