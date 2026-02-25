La mejor receta de budín marmolado casero: un paso a paso fácil de seguir
Receta paso a paso para que prepares tu propio budín con efecto marmolado, para la merienda o para acompañar el café.
Si probás hacer este budín, verás que queda esponjoso y con ese efecto marmolado que lo hace irresistible al corte. Una receta que lleva vainilla y chocolate en un resultado tan rico como rendidor. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde mediano)
- 3 huevos
- 180 g de azúcar
- 120 ml de aceite neutro
- 200 ml de leche
- 250 g de harina 0000
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará el molde.
- Batí los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Incorporá el aceite y la leche.
- Sumá la harina y el polvo de hornear tamizados.
- Dividí la mezcla en dos partes.
- A una agregale el cacao; a la otra, la vainilla.
- Volcá ambas preparaciones intercalándolas en el molde.
- Con un palillo hacé movimientos suaves para formar el efecto marmolado.
- Horneá durante 40 a 45 minutos.
- Dejá enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!