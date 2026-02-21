La receta más rica de cookies de avena y chocolate
Aprendé a hacer cookies crocantes con avena y chocolate con esta receta fácil, para disfrutar recién hechas o guardar varios días.
Las cookies son un clásico infalible, y esta receta con avena le da un cuerpo y un toque rústico que las hace más interesantes. Son fáciles de hacer y tienen un resultado exquisito, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 18 a 20 cookies)
- 120 g de manteca a temperatura ambiente
- 120 g de azúcar (mitad blanca y mitad mascabo, si tenés)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 140 g de harina 0000
- 100 g de avena arrollada
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 100 g de chips o trozos de chocolate
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C y cubrí una placa con papel manteca.
- En un bowl mezclá la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.
- Incorporá el huevo y la vainilla, integrando bien.
- Sumá la harina, la avena, el polvo de hornear y la sal. Mezclá hasta unir.
- Agregá los chips de chocolate y mezclá suavemente.
- Formá bolitas con una cuchara y colocalas en la placa, dejando espacio entre ellas.
- Horneá durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro aún ligeramente blando.
- Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla para que tomen textura. ¡Y listo!