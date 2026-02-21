Presenta:

La receta más rica de cookies de avena y chocolate

Aprendé a hacer cookies crocantes con avena y chocolate con esta receta fácil, para disfrutar recién hechas o guardar varios días.

Las cookies son un clásico infalible, y esta receta con avena le da un cuerpo y un toque rústico que las hace más interesantes. Son fáciles de hacer y tienen un resultado exquisito, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 18 a 20 cookies)

  • 120 g de manteca a temperatura ambiente
  • 120 g de azúcar (mitad blanca y mitad mascabo, si tenés)
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 140 g de harina 0000
  • 100 g de avena arrollada
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 100 g de chips o trozos de chocolate
Galletas de avena y chocolate: el equilibrio perfecto entre salud y sabor Foto: Shutterstock
Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180 °C y cubrí una placa con papel manteca.
  2. En un bowl mezclá la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.
  3. Incorporá el huevo y la vainilla, integrando bien.
  4. Sumá la harina, la avena, el polvo de hornear y la sal. Mezclá hasta unir.
  5. Agregá los chips de chocolate y mezclá suavemente.
  6. Formá bolitas con una cuchara y colocalas en la placa, dejando espacio entre ellas.
  7. Horneá durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro aún ligeramente blando.
  8. Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla para que tomen textura. ¡Y listo!

