Flan de dulce de leche casero: la receta más fácil y perfecta para el postre
Receta paso a paso del flan clásico con dulce de leche, para preparar con anticipación y disfrutar bien frío.
El flan es uno de los postres más queridos de la cocina casera, y cuando se le suma dulce de leche el resultado se vuelve todavía más tentador. Esta receta mantiene la esencia del flan tradicional, pero con un perfil más goloso y un color tostado que anticipa su sabor. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde mediano)
Para el caramelo:
-
120 g de azúcar
Para el flan:
-
400 g de dulce de leche
500 ml de leche
4 huevos
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
-
Colocá el azúcar en una sartén a fuego medio y dejá que se funda sin revolver hasta formar un caramelo dorado.
Volcá el caramelo con cuidado en el molde, cubriendo la base. Reservá.
En un bowl mezclá los huevos con el dulce de leche hasta integrar.
Incorporá la leche y la esencia de vainilla, mezclando suavemente sin generar demasiada espuma.
Volcá la preparación en el molde acaramelado.
Colocá el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente (baño María).
Cociná en horno precalentado a 170 °C durante 50 a 60 minutos, hasta que esté firme pero ligeramente tembloroso en el centro.
Retirá del horno, dejá enfriar y llevá a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.
Pasá un cuchillo por los bordes y desmoldá con cuidado sobre un plato. ¡Y listo!