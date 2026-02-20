Flan de dulce de leche casero: la receta más fácil y perfecta para el postre

1 cucharadita de esencia de vainilla

400 g de dulce de leche

Receta paso a paso para que hagas tu propio flan de dulce de leche.

Flan de dulce de leche

Colocá el azúcar en una sartén a fuego medio y dejá que se funda sin revolver hasta formar un caramelo dorado.

Volcá el caramelo con cuidado en el molde, cubriendo la base. Reservá.

En un bowl mezclá los huevos con el dulce de leche hasta integrar.

Incorporá la leche y la esencia de vainilla, mezclando suavemente sin generar demasiada espuma.

Volcá la preparación en el molde acaramelado.

Colocá el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente (baño María).

Cociná en horno precalentado a 170 °C durante 50 a 60 minutos, hasta que esté firme pero ligeramente tembloroso en el centro.

Retirá del horno, dejá enfriar y llevá a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.