Receta de la tarta de limón más irresistible: cremosa y con el punto justo de acidez
Aprendé a hacer una tarta de limón suave y cremosa con esta receta paso a paso súper fácil de seguir.
Si querés un postre que no resulte pesado, pero sea riquísimo de todas formas, esta tarta de limón va a ser tu comodín. Es de esas recetas que parecen más elaboradas de lo que realmente son, pero que funcionan tanto para una reunión como para una merienda especial. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
- Para la base:
- 200 g de galletitas tipo vainilla
- 100 g de manteca derretida
Para el relleno:
- 1 lata (397 g) de leche condensada
- 3 yemas
- 120 ml de jugo de limón recién exprimido
- Ralladura de 1 limón
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Procesá las galletitas hasta obtener un polvo fino y mezclalo con la manteca derretida.
- Distribuí la mezcla en una tartera presionando bien en la base y los bordes.
- Horneá la base durante 8 a 10 minutos y dejá enfriar.
- En un bowl mezclá la leche condensada con las yemas.
- Incorporá el jugo y la ralladura de limón, integrando suavemente hasta que espese levemente.
- Volcá la crema sobre la base precocida.
- Horneá durante 15 minutos hasta que el centro esté apenas firme.
- Retirá y dejá enfriar completamente antes de llevar a la heladera por al menos 2 horas.
- Serví bien fría.¡Y listo!