Cuadraditos de chocolate y nuez: una receta riquísima y fácil de hacer
Una receta rápida de cuadraditos de chocolate intensos y húmedos, perfectos para la merienda o como postre casero.
Cuando aparece ese antojo de algo dulce pero no hay ganas de hacer una torta elaborada, esta receta de cuadraditos de chocolate lo resuelve todo. No necesita batidora, tan solo se mezcla, se hornea y listo. Quedan perfectos para guardar en un frasco hermético, así como también funcionan como base para acompañar con una bocha de helado o un café fuerte. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde cuadrado de 20 x 20 cm)
- 150 g de chocolate semiamargo
- 100 g de manteca
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- 100 g de harina 0000
- 1 pizca de sal
- 80 g de nueces picadas (opcional)
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná el molde.
- Derretí el chocolate junto con la manteca a baño María o en microondas, mezclando hasta que quede liso.
- En un bowl batí ligeramente los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Incorporá el chocolate derretido y mezclá.
- Sumá la harina tamizada y la pizca de sal, integrando sin batir de más.
- Agregá las nueces si las usás.
- Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.
- Horneá durante 20 a 25 minutos. El centro debe quedar apenas húmedo.
- Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados. ¡Y listo!