Una auténtica receta saludable y perfecta: tapa de tarta de espinaca ¡deliciosa!
Esta receta de tapa de tarta de espinaca propone una masa casera, nutritiva y colorida, ideal para preparar una tarta salada original y deliciosa.
Esta receta de tapa de tarta de espinaca es ideal para sumar color, sabor y nutrientes a tus preparaciones saladas. La masa queda suave, elástica y muy fácil de manipular. Perfecta para freezar o usar en el momento, transforma cualquier tarta en una opción casera, original y deliciosa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 tapas de tarta medianas)
-
Harina de trigo 0000 — 400 gramos
Espinaca fresca cocida y procesada — 200 gramos
Manteca — 100 gramos
Huevo — 1 unidad (60 gramos aprox.)
Agua fría — 80 gramos
Sal — 8 gramos
Aceite de oliva — 15 gramos
Paso a paso para crear una tapa de tarta deliciosa
1- Lavar la espinaca, hervirla unos minutos, escurrir muy bien y procesarla hasta lograr un puré parejo.
2- En un bowl grande, colocar la harina, la sal y la manteca fría en cubos. Arenar con las manos.
3- Incorporar el puré de espinaca, el huevo y el aceite de oliva.
4- Sumar el agua fría de a poco hasta formar una masa suave.
5- Amasar apenas hasta integrar, sin sobretrabajar.
6- Envolver en film y llevar a la heladera 30 minutos.
7- Estirar y forrar los moldes de tarta. Lista para usar o precocinar.
De la cocina a la mesa
Preparar esta receta de tapa de tarta de espinaca es una forma simple de elevar tus comidas caseras con un toque nutritivo y colorido. La masa no solo aporta sabor, sino también una textura tierna que combina perfecto con rellenos de verduras, pollo o quesos. Además, podés freezarla estirada y tener siempre una opción lista. Ideal para quienes buscan sumar vegetales de manera creativa, esta base transforma cualquier tarta en un plato vistoso, casero y bien argentino. De la cocina al horno, y del horno directo a la mesa familiar. ¡A disfrutar!