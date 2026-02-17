Una auténtica receta saludable y perfecta: tapa de tarta de espinaca ¡deliciosa!

Esta receta de tapa de tarta de espinaca es ideal para sumar color, sabor y nutrientes a tus preparaciones saladas. La masa queda suave, elástica y muy fácil de manipular. Perfecta para freezar o usar en el momento, transforma cualquier tarta en una opción casera, original y deliciosa. ¡Manos a la obra!

1- Lavar la espinaca , hervirla unos minutos, escurrir muy bien y procesarla hasta lograr un puré parejo.

2- En un bowl grande, colocar la harina , la sal y la manteca fría en cubos. Arenar con las manos.

3- Incorporar el puré de espinaca, el huevo y el aceite de oliva.

4- Sumar el agua fría de a poco hasta formar una masa suave.

5- Amasar apenas hasta integrar, sin sobretrabajar.

6- Envolver en film y llevar a la heladera 30 minutos.

7- Estirar y forrar los moldes de tarta. Lista para usar o precocinar.

Tapa de tarta de espinaca casera fácil Tapa de tarta de espinaca casera fácil Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de tapa de tarta de espinaca es una forma simple de elevar tus comidas caseras con un toque nutritivo y colorido. La masa no solo aporta sabor, sino también una textura tierna que combina perfecto con rellenos de verduras, pollo o quesos. Además, podés freezarla estirada y tener siempre una opción lista. Ideal para quienes buscan sumar vegetales de manera creativa, esta base transforma cualquier tarta en un plato vistoso, casero y bien argentino. De la cocina al horno, y del horno directo a la mesa familiar. ¡A disfrutar!