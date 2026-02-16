Presenta:

Esta es la receta definitiva de tapa de remolacha para una tarta exquisita

Esta receta de tapa de tarta de remolacha aporta color, nutrición y sabor: una base casera ideal para rellenos salados creativos y originales.

Candela Spann

Receta saludable de tapa de tarta roja

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de tapa de tarta de remolacha es ideal para sumar color, sabor y nutrición a tus preparaciones. Su masa suave, levemente dulce y de tono vibrante transforma cualquier tarta en una propuesta original. Fácil de hacer, rendidora y versátil, es perfecta para quienes buscan opciones caseras diferentes y saludables.

Receta de tapa de tarta de remolacha

Receta de tapa de tarta de remolacha

Ingredientes (rinde 2 tapas / 8 porciones)

  • 300 gramos de harina 000

  • 150 gramos de puré de remolacha

  • 80 gramos de manteca

  • 1 huevo

  • 10 gramos de sal

  • 5 gramos de azúcar

  • 30 mililitros de agua (si hiciera falta)

Paso a paso para crear una tapa de tarta de remolacha deliciosa

1- Cociná la remolacha hasta que esté tierna y hacé un puré liso.

2- En un bowl colocá la harina junto con la sal y el azúcar.

3- Sumá la manteca fría en cubos y arená.

4- Incorporá el puré de remolacha.

5- Agregá el huevo e integrá.

6- Si hace falta, añadí un poco de agua.

7- Formá una masa suave sin amasar de más.

8- Envolvé y llevá a heladera 30 minutos.

9- Estirá y forrá molde de tarta.

10- Pinchá y precociná 10 minutos a 180 °C.

Tapa de tarta de remolacha casera f&aacute;cil

Tapa de tarta de remolacha casera fácil

De la cocina a la mesa

La tapa de tarta de remolacha no solo aporta estética, también suma sabor y valor nutricional. Su color intenso sorprende al cortar y realza cualquier relleno, desde verduras asadas hasta opciones con queso o pollo. Esta receta permite innovar sin perder practicidad: podés freezar las tapas o hacer mini tartas individuales. Además, es una gran forma de incorporar vegetales en preparaciones cotidianas. Servida tibia o fría, funciona para almuerzos, viandas o mesas de picada. ¡A disfrutar!

