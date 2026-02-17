Revuelto de setas fácil y rápido: receta casera en 15 minutos

Esta receta de revuelto de setas es una opción sencilla, nutritiva y llena de sabor, perfecta para cualquier comida del día. Combina la textura suave de los huevos con el aroma intenso de las setas frescas, logrando un plato reconfortante y fácil de preparar en casa con pocos ingredientes básicos.

Una receta de revuelto puede variar mucho según la región, ya que cada lugar utiliza las setas más abundantes de su zona.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Limpia las setas con un paño húmedo y córtalas en láminas o trozos medianos.

2- Bate los huevos en un recipiente con una pizca de sal y pimienta. Reserva.

3- Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.

4- Añade el ajo y la cebolla, y sofríe durante 1 minuto hasta que desprendan aroma.

5- Incorpora las setas y cocina durante 5 a 7 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que estén tiernas y hayan soltado su jugo.

6- Reduce el fuego a bajo y vierte los huevos batidos sobre las setas.

7- Remueve suavemente con una espátula, realizando movimientos envolventes, hasta que el huevo esté cocido pero aún jugoso.

8- Retira del fuego, espolvorea el perejil fresco y sirve inmediatamente.

Aunque parece sencilla, una buena receta de revuelto depende en gran medida del control del fuego para lograr una textura cremosa perfecta.

De la cocina a la mesa

El revuelto de setas es una preparación versátil que se adapta a distintos gustos y momentos del día. Puedes servirlo como desayuno, almuerzo ligero o cena rápida, acompañado de pan tostado o una ensalada fresca. Además, permite incorporar otros ingredientes como queso, hierbas aromáticas o vegetales adicionales para enriquecer su sabor. Al prepararlo con fuego suave y paciencia, obtendrás una textura cremosa y jugosa que resaltará las cualidades naturales de las setas. Es una opción económica, nutritiva y perfecta para disfrutar en familia sin complicaciones en la cocina. En pocos minutos tendrás un plato delicioso y satisfactorio para todos. ¡A disfrutar!