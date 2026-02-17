Revuelto de setas fácil y rápido: receta casera en 15 minutos
Prepara esta receta paso a paso de revuelto de setas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de revuelto de setas es una opción sencilla, nutritiva y llena de sabor, perfecta para cualquier comida del día. Combina la textura suave de los huevos con el aroma intenso de las setas frescas, logrando un plato reconfortante y fácil de preparar en casa con pocos ingredientes básicos.
Ingredientes para un revuelto de setas perfecto
Rinde 2 porciones.
- 4 huevos grandes.
- 250 gramos de setas frescas (champiñones, portobello o mixtas).
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 diente de ajo picado finamente.
- 2 cucharadas de cebolla picada (opcional).
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- 1 cucharada de perejil fresco picado.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Limpia las setas con un paño húmedo y córtalas en láminas o trozos medianos.
2- Bate los huevos en un recipiente con una pizca de sal y pimienta. Reserva.
3- Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
4- Añade el ajo y la cebolla, y sofríe durante 1 minuto hasta que desprendan aroma.
5- Incorpora las setas y cocina durante 5 a 7 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que estén tiernas y hayan soltado su jugo.
6- Reduce el fuego a bajo y vierte los huevos batidos sobre las setas.
7- Remueve suavemente con una espátula, realizando movimientos envolventes, hasta que el huevo esté cocido pero aún jugoso.
8- Retira del fuego, espolvorea el perejil fresco y sirve inmediatamente.
De la cocina a la mesa
El revuelto de setas es una preparación versátil que se adapta a distintos gustos y momentos del día. Puedes servirlo como desayuno, almuerzo ligero o cena rápida, acompañado de pan tostado o una ensalada fresca. Además, permite incorporar otros ingredientes como queso, hierbas aromáticas o vegetales adicionales para enriquecer su sabor. Al prepararlo con fuego suave y paciencia, obtendrás una textura cremosa y jugosa que resaltará las cualidades naturales de las setas. Es una opción económica, nutritiva y perfecta para disfrutar en familia sin complicaciones en la cocina. En pocos minutos tendrás un plato delicioso y satisfactorio para todos. ¡A disfrutar!