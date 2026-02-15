Receta de una guarnición irresistible: papas aplastadas al horno
Prepara esta receta paso a paso de papas aplastadas al horno, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
La receta de papas aplastadas al horno se ha convertido en una opción favorita por su textura crujiente por fuera y suave por dentro. Es fácil de preparar, requiere pocos ingredientes y resulta perfecta como guarnición o botana. Su presentación rústica y sabor irresistible la hacen ideal para cualquier ocasión.
Ingredientes para unas papas aplastadas perfectas
Rinde 4 porciones.
- 1 kg de papas pequeñas.
- 3 cucharadas de aceite de oliva (45 ml).
- 1 cucharadita de sal (5 g).
- ½ cucharadita de pimienta negra molida (2 g).
- 1 cucharadita de ajo en polvo (3 g).
- 1 cucharadita de paprika o pimentón dulce (3 g).
- 2 cucharadas de queso parmesano rallado (20 g, opcional).
- 1 cucharada de perejil fresco picado (5 g).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava bien las papas y colócalas en una olla con agua suficiente para cubrirlas. Cocina a fuego medio durante 20–25 minutos o hasta que estén suaves pero firmes.
2- Precalienta el horno a 200 °C.
3- Escurre las papas y déjalas reposar 5 minutos para que pierdan el exceso de humedad.
4- Coloca las papas sobre una bandeja con papel para hornear y aplástalas suavemente con la base de un vaso hasta que se abran sin romperse por completo.
5- Mezcla el aceite con la sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. Barniza cada papa con esta mezcla.
6- Lleva al horno durante 25–30 minutos o hasta que estén doradas y crujientes en los bordes.
7- Si deseas, espolvorea queso parmesano en los últimos 5 minutos de cocción.
8- Retira del horno y decora con perejil fresco antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las papas aplastadas al horno son una preparación sencilla que demuestra cómo un ingrediente básico puede transformarse en un platillo delicioso y atractivo. Su exterior crujiente contrasta perfectamente con el interior suave, creando una combinación de texturas muy agradable. Además, esta receta permite múltiples variaciones, ya que puedes añadir hierbas frescas, especias o distintos tipos de queso según tu preferencia. Son ideales como acompañamiento de carnes, aves o pescados, e incluso como botana para compartir. Prepararlas en casa garantiza frescura y sabor, convirtiéndolas en una opción práctica, económica y perfecta para cualquier comida. ¡A disfrutar!