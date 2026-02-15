Receta de una guarnición irresistible: papas aplastadas al horno

La receta de papas aplastadas al horno se ha convertido en una opción favorita por su textura crujiente por fuera y suave por dentro. Es fácil de preparar, requiere pocos ingredientes y resulta perfecta como guarnición o botana. Su presentación rústica y sabor irresistible la hacen ideal para cualquier ocasión.

La receta original puede adaptarse fácilmente a versiones veganas o con diferentes especias.

La receta original puede adaptarse fácilmente a versiones veganas o con diferentes especias.

1- Lava bien las papas y colócalas en una olla con agua suficiente para cubrirlas. Cocina a fuego medio durante 20–25 minutos o hasta que estén suaves pero firmes.

2- Precalienta el horno a 200 °C.

3- Escurre las papas y déjalas reposar 5 minutos para que pierdan el exceso de humedad.

4- Coloca las papas sobre una bandeja con papel para hornear y aplástalas suavemente con la base de un vaso hasta que se abran sin romperse por completo.

5- Mezcla el aceite con la sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. Barniza cada papa con esta mezcla.

6- Lleva al horno durante 25–30 minutos o hasta que estén doradas y crujientes en los bordes.

7- Si deseas, espolvorea queso parmesano en los últimos 5 minutos de cocción.

8- Retira del horno y decora con perejil fresco antes de servir.

Esta receta se popularizó en redes sociales gracias a su textura crujiente y presentación atractiva. Esta receta se popularizó en redes sociales gracias a su textura crujiente y presentación atractiva. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las papas aplastadas al horno son una preparación sencilla que demuestra cómo un ingrediente básico puede transformarse en un platillo delicioso y atractivo. Su exterior crujiente contrasta perfectamente con el interior suave, creando una combinación de texturas muy agradable. Además, esta receta permite múltiples variaciones, ya que puedes añadir hierbas frescas, especias o distintos tipos de queso según tu preferencia. Son ideales como acompañamiento de carnes, aves o pescados, e incluso como botana para compartir. Prepararlas en casa garantiza frescura y sabor, convirtiéndolas en una opción práctica, económica y perfecta para cualquier comida. ¡A disfrutar!