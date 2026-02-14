La mejor receta de croquetas de pollo para toda la familia
Prepara esta receta paso a paso de croquetas de pollo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de croquetas de pollo es perfecta para aprovechar las sobras y preparar un platillo crujiente por fuera y cremoso por dentro. Tradicional en muchas cocinas, combina sencillez, sabor y textura en cada bocado, convirtiéndose en una opción ideal como entrada, botana o plato principal.
Ingredientes para unas croquetas perfectas
Rinde 4 porciones.
- 2 tazas de pollo cocido y desmenuzado (300 g).
- 4 cucharadas de mantequilla (60 g).
- 4 cucharadas de harina de trigo (40 g).
- 2 tazas de leche (500 ml).
- 1/2 taza de cebolla finamente picada (75 g).
- 1/4 cucharadita de nuez moscada.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- 2 huevos.
- 1 taza de pan rallado (100 g).
- 1 taza de harina adicional para empanizar (120 g).
- Aceite suficiente para freír.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
2- Agrega la harina y cocina durante 1–2 minutos, mezclando constantemente para formar una base espesa.
3- Incorpora la leche poco a poco sin dejar de mezclar para evitar grumos. Cocina hasta obtener una bechamel espesa.
4- Añade el pollo desmenuzado, la nuez moscada, sal y pimienta. Mezcla bien y cocina 2 minutos más.
5- Retira del fuego y deja enfriar completamente. Refrigera al menos 1 hora para que la mezcla tome consistencia.
6- Forma las croquetas con las manos.
7- Pásalas por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
8- Fríe en aceite caliente (170–180 °C) hasta que estén doradas.
9- Coloca sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite y sirve calientes.
De la cocina a la mesa
Preparar croquetas de pollo en casa es una excelente manera de transformar ingredientes simples en un platillo lleno de sabor y textura. Esta receta destaca por su versatilidad, ya que permite añadir hierbas, queso o incluso verduras según las preferencias personales. Además, es ideal para aprovechar restos de pollo cocido y evitar desperdicios en la cocina. Su exterior dorado y crujiente contrasta perfectamente con el interior suave y cremoso, creando una experiencia deliciosa en cada bocado. Sin duda, es una opción práctica, rendidora y perfecta para compartir en reuniones familiares o como aperitivo especial. ¡A disfrutar!