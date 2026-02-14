La mejor receta de croquetas de pollo para toda la familia

Esta receta de croquetas de pollo es perfecta para aprovechar las sobras y preparar un platillo crujiente por fuera y cremoso por dentro. Tradicional en muchas cocinas, combina sencillez, sabor y textura en cada bocado, convirtiéndose en una opción ideal como entrada, botana o plato principal.

Aunque la receta clásica es frita, también pueden hornearse o prepararse en freidora de aire.

1- Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

2- Agrega la harina y cocina durante 1–2 minutos, mezclando constantemente para formar una base espesa.

3- Incorpora la leche poco a poco sin dejar de mezclar para evitar grumos. Cocina hasta obtener una bechamel espesa.

4- Añade el pollo desmenuzado, la nuez moscada, sal y pimienta. Mezcla bien y cocina 2 minutos más.

5- Retira del fuego y deja enfriar completamente. Refrigera al menos 1 hora para que la mezcla tome consistencia.

6- Forma las croquetas con las manos.

7- Pásalas por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.

8- Fríe en aceite caliente (170–180 °C) hasta que estén doradas.

9- Coloca sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite y sirve calientes.

Esta receta es una de las más utilizadas para aprovechar sobras de carnes asadas o guisadas.

De la cocina a la mesa

Preparar croquetas de pollo en casa es una excelente manera de transformar ingredientes simples en un platillo lleno de sabor y textura. Esta receta destaca por su versatilidad, ya que permite añadir hierbas, queso o incluso verduras según las preferencias personales. Además, es ideal para aprovechar restos de pollo cocido y evitar desperdicios en la cocina. Su exterior dorado y crujiente contrasta perfectamente con el interior suave y cremoso, creando una experiencia deliciosa en cada bocado. Sin duda, es una opción práctica, rendidora y perfecta para compartir en reuniones familiares o como aperitivo especial. ¡A disfrutar!