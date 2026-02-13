Delicia bien fresca: receta de postre de frutillas para el verano

El verano invita a disfrutar postres frescos, suaves y bien frutales. Esta receta de postre de frutilla es ideal para cerrar una comida con algo dulce , liviano y elegante. Su textura cremosa y el sabor natural de la fruta la convierten en un clásico irresistible para compartir en casa o lucirte en una ocasión especial.

En muchas versiones, la receta de panacota de frutilla se sirve en copas individuales, perfecta para lucirse en reuniones o mesas dulces.

Este postre será el elegido de todos

1. En una ollita colocá la crema de leche , la leche y el azúcar . Llevá a fuego bajo, revolviendo hasta que el azúcar se disuelva sin que hierva.

2. Agregá la esencia de vainilla y retiré del fuego.

3. Hidratá la gelatina con el agua durante unos minutos y luego llevala al microondas por 10 segundos para disolverla.

4. Incorporá la gelatina a la mezcla de crema caliente y mezclá bien.

5. Verté en moldes o vasitos y llevá a la heladera al menos 4 horas hasta que esté firme.

6, Para la salsa, lavá y cortá las frutillas. Colocalas en una olla con el azúcar extra y el jugo de limón.

7. Cociná a fuego suave 5 a 7 minutos hasta lograr una salsa espesa. Dejá enfriar.

8. Desmoldá el postre pasando el molde por agua tibia o serví en vasitos. Cubrí con la salsa de frutillas fría.

Cremoso y delicioso Una buena receta de postre de frutilla logra su cremosidad gracias a la gelatina, que permite un postre firme pero delicado al paladar. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

El postre de frutilla es una crema cocida y es popular por su simpleza y textura sedosa. Para conservarlo en verano, guardalo tapado en heladera hasta 3 días. También podés preparar la base con anticipación y agregar la salsa de frutillas justo antes de servir para mantener su frescura. ¡Placer cucharada a cucharada!.