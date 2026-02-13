Presenta:

Delicia bien fresca: receta de postre de frutillas para el verano

Nada mejor en verano que una receta de postre de frutillas casero, suave y delicioso, ideal para acompañar mates fríos o una merienda al sol.

Candela Spann

Postre soñado: receta de postre de frutillas fácil de verano.

El verano invita a disfrutar postres frescos, suaves y bien frutales. Esta receta de postre de frutilla es ideal para cerrar una comida con algo dulce, liviano y elegante. Su textura cremosa y el sabor natural de la fruta la convierten en un clásico irresistible para compartir en casa o lucirte en una ocasión especial.

Este postre será el elegido de todos
En muchas versiones, la receta de panacota de frutilla se sirve en copas individuales, perfecta para lucirse en reuniones o mesas dulces.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 400 ml de crema de leche.
  • 200 ml de leche.
  • 120 g de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).
  • 3 cucharadas de agua.
  • 250 g de frutillas frescas.
  • 2 cucharadas de azúcar extra.
  • Jugo de ½ limón.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En una ollita colocá la crema de leche, la leche y el azúcar. Llevá a fuego bajo, revolviendo hasta que el azúcar se disuelva sin que hierva.

2. Agregá la esencia de vainilla y retiré del fuego.

3. Hidratá la gelatina con el agua durante unos minutos y luego llevala al microondas por 10 segundos para disolverla.

4. Incorporá la gelatina a la mezcla de crema caliente y mezclá bien.

5. Verté en moldes o vasitos y llevá a la heladera al menos 4 horas hasta que esté firme.

6, Para la salsa, lavá y cortá las frutillas. Colocalas en una olla con el azúcar extra y el jugo de limón.

7. Cociná a fuego suave 5 a 7 minutos hasta lograr una salsa espesa. Dejá enfriar.

8. Desmoldá el postre pasando el molde por agua tibia o serví en vasitos. Cubrí con la salsa de frutillas fría.

Cremoso y delicioso
Una buena receta de postre de frutilla logra su cremosidad gracias a la gelatina, que permite un postre firme pero delicado al paladar.

De la cocina a tu mesa

El postre de frutilla es una crema cocida y es popular por su simpleza y textura sedosa. Para conservarlo en verano, guardalo tapado en heladera hasta 3 días. También podés preparar la base con anticipación y agregar la salsa de frutillas justo antes de servir para mantener su frescura. ¡Placer cucharada a cucharada!.

