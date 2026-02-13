Delicia bien fresca: receta de postre de frutillas para el verano
Nada mejor en verano que una receta de postre de frutillas casero, suave y delicioso, ideal para acompañar mates fríos o una merienda al sol.
El verano invita a disfrutar postres frescos, suaves y bien frutales. Esta receta de postre de frutilla es ideal para cerrar una comida con algo dulce, liviano y elegante. Su textura cremosa y el sabor natural de la fruta la convierten en un clásico irresistible para compartir en casa o lucirte en una ocasión especial.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 400 ml de crema de leche.
- 200 ml de leche.
- 120 g de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).
- 3 cucharadas de agua.
- 250 g de frutillas frescas.
- 2 cucharadas de azúcar extra.
- Jugo de ½ limón.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En una ollita colocá la crema de leche, la leche y el azúcar. Llevá a fuego bajo, revolviendo hasta que el azúcar se disuelva sin que hierva.
2. Agregá la esencia de vainilla y retiré del fuego.
3. Hidratá la gelatina con el agua durante unos minutos y luego llevala al microondas por 10 segundos para disolverla.
4. Incorporá la gelatina a la mezcla de crema caliente y mezclá bien.
5. Verté en moldes o vasitos y llevá a la heladera al menos 4 horas hasta que esté firme.
6, Para la salsa, lavá y cortá las frutillas. Colocalas en una olla con el azúcar extra y el jugo de limón.
7. Cociná a fuego suave 5 a 7 minutos hasta lograr una salsa espesa. Dejá enfriar.
8. Desmoldá el postre pasando el molde por agua tibia o serví en vasitos. Cubrí con la salsa de frutillas fría.
De la cocina a tu mesa
El postre de frutilla es una crema cocida y es popular por su simpleza y textura sedosa. Para conservarlo en verano, guardalo tapado en heladera hasta 3 días. También podés preparar la base con anticipación y agregar la salsa de frutillas justo antes de servir para mantener su frescura. ¡Placer cucharada a cucharada!.