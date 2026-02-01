Presenta:

Tendencias

|

Receta

Fresco, cremoso y natural: receta de yogur bebible de frutillas ideal para el verano

Cremosa, frutal y liviana, esta receta de yogur bebible de frutillas es perfecta para sumar frescura a tu rutina de verano.

Candela Spann

Pura frescura: receta de yogur bebible de frutilla casero para el verano.

Pura frescura: receta de yogur bebible de frutilla casero para el verano.

FMDOS

Cuando el calor aprieta, nada mejor que una bebida fresca, casera y rendidora. Esta receta de yogur bebible de frutillas es ideal para el verano: cremosa, suave y muy fácil de preparar en casa. Perfecta para desayunos, meriendas o para llevar en una botellita, combina fruta fresca con un sabor bien natural.

Rinde: Aproximadamente 1 litro, equivalente a 4 vasos medianos.

Te Podría Interesar

Ingredientes para un yogur perfecto

  • 500 g de frutillas frescas.

  • 500 g de yogur natural o yogur firme.

  • 250 ml de leche fría.

  • 2 cucharadas de azúcar, miel o endulzante, a gusto.

  • Jugo de ½ limón.

  • Opcional: esencia de vainilla.

El yogur bebible es ligero y lleno de sabor
La frutilla es una fruta típica del verano, y esta receta aprovecha su sabor natural.

La frutilla es una fruta típica del verano, y esta receta aprovecha su sabor natural.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá bien las frutillas, retirales el cabito y cortalas en mitades.

2. Colocá las frutillas en el vaso de la licuadora.

3. Agregá el yogur natural y la leche bien fría.

4. Sumá el azúcar o endulzante elegido y el jugo de limón.

5. Licuá durante 1 minuto, hasta lograr una mezcla bien cremosa y homogénea.

6. Probá y ajustá el dulzor si hace falta.

7. Si te gusta un toque aromático, agregá unas gotitas de vainilla y mezclá.

8. Serví bien frío o llevá a la heladera por 30 minutos antes de consumir.

Disfrutalo con toda tu familia
En pleno verano, esta receta de yogur bebible de frutillas se disfruta recién hecha o bien fría de la heladera.

En pleno verano, esta receta de yogur bebible de frutillas se disfruta recién hecha o bien fría de la heladera.

De la cocina a tu mesa

El yogur bebible es un clásico del verano porque combina frescura y nutrición; como dato curioso, el yogur se consume desde hace miles de años por sus beneficios digestivos. Para conservarlo, guardá el yogur bebible en una botella o frasco bien cerrado en la heladera y consumilo dentro de las 48 horas. Antes de servir, agitá un poco para integrar bien la fruta y de su textura cremosa y sabor bien casero. ¡Disfrutalo sorbo a sorbo!.

Archivado en

Notas Relacionadas