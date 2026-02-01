Fresco, cremoso y natural: receta de yogur bebible de frutillas ideal para el verano
Cremosa, frutal y liviana, esta receta de yogur bebible de frutillas es perfecta para sumar frescura a tu rutina de verano.
Cuando el calor aprieta, nada mejor que una bebida fresca, casera y rendidora. Esta receta de yogur bebible de frutillas es ideal para el verano: cremosa, suave y muy fácil de preparar en casa. Perfecta para desayunos, meriendas o para llevar en una botellita, combina fruta fresca con un sabor bien natural.
Rinde: Aproximadamente 1 litro, equivalente a 4 vasos medianos.
Ingredientes para un yogur perfecto
500 g de frutillas frescas.
500 g de yogur natural o yogur firme.
250 ml de leche fría.
2 cucharadas de azúcar, miel o endulzante, a gusto.
Jugo de ½ limón.
Opcional: esencia de vainilla.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien las frutillas, retirales el cabito y cortalas en mitades.
2. Colocá las frutillas en el vaso de la licuadora.
3. Agregá el yogur natural y la leche bien fría.
4. Sumá el azúcar o endulzante elegido y el jugo de limón.
5. Licuá durante 1 minuto, hasta lograr una mezcla bien cremosa y homogénea.
6. Probá y ajustá el dulzor si hace falta.
7. Si te gusta un toque aromático, agregá unas gotitas de vainilla y mezclá.
8. Serví bien frío o llevá a la heladera por 30 minutos antes de consumir.
De la cocina a tu mesa
El yogur bebible es un clásico del verano porque combina frescura y nutrición; como dato curioso, el yogur se consume desde hace miles de años por sus beneficios digestivos. Para conservarlo, guardá el yogur bebible en una botella o frasco bien cerrado en la heladera y consumilo dentro de las 48 horas. Antes de servir, agitá un poco para integrar bien la fruta y de su textura cremosa y sabor bien casero. ¡Disfrutalo sorbo a sorbo!.