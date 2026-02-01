Fresco, cremoso y natural: receta de yogur bebible de frutillas ideal para el verano

Cuando el calor aprieta, nada mejor que una bebida fresca, casera y rendidora. Esta receta de yogur bebible de frutillas es ideal para el verano : cremosa, suave y muy fácil de preparar en casa. Perfecta para desayunos, meriendas o para llevar en una botellita, combina fruta fresca con un sabor bien natural.

1. Lavá bien las frutillas , retirales el cabito y cortalas en mitades.

La frutilla es una fruta típica del verano, y esta receta aprovecha su sabor natural.

El yogur bebible es ligero y lleno de sabor

2. Colocá las frutillas en el vaso de la licuadora.

4. Sumá el azúcar o endulzante elegido y el jugo de limón.

5. Licuá durante 1 minuto, hasta lograr una mezcla bien cremosa y homogénea.

6. Probá y ajustá el dulzor si hace falta.

7. Si te gusta un toque aromático, agregá unas gotitas de vainilla y mezclá.

8. Serví bien frío o llevá a la heladera por 30 minutos antes de consumir.

Disfrutalo con toda tu familia En pleno verano, esta receta de yogur bebible de frutillas se disfruta recién hecha o bien fría de la heladera. YouTube

De la cocina a tu mesa

El yogur bebible es un clásico del verano porque combina frescura y nutrición; como dato curioso, el yogur se consume desde hace miles de años por sus beneficios digestivos. Para conservarlo, guardá el yogur bebible en una botella o frasco bien cerrado en la heladera y consumilo dentro de las 48 horas. Antes de servir, agitá un poco para integrar bien la fruta y de su textura cremosa y sabor bien casero. ¡Disfrutalo sorbo a sorbo!.