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Papas rellenas con queso: la receta casera y cremosa que triunfa

Receta de papas rellenas con queso, una opción casera, cremosa y gratinada ideal para cualquier comida.

Candela Spann

Esta receta pasará a ser el comodín en tu cocina

Esta receta pasará a ser el comodín en tu cocina

Shutterstock

Esta receta de papas rellenas con queso es ideal para quienes buscan una comida casera, simple y muy sabrosa. La combinación de papa suave con queso derretido crea una textura irresistible. Es una delicia fácil, perfecta como plato principal o acompañamiento especial. ¡Manos a la obra!.

Irresistible receta de papas rellenas con queso
Irresistible receta de papas rellenas con queso

Irresistible receta de papas rellenas con queso

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Papas grandes — 4 unidades
  • Queso mozzarella — 250 gramos
  • Manteca — 40 gramos
  • Leche — 80 mililitros
  • Queso rallado — 80 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear papas rellenas con queso deliciosas

1- Lavar las papas y cocinarlas al horno hasta que estén tiernas.

2- Cortarlas al medio y retirar parte del interior.

3- Hacer un puré con la pulpa de las papas.

4- Agregar la manteca, la leche, la sal y la pimienta.

5- Incorporar el queso mozzarella en cubos.

6- Rellenar nuevamente las cáscaras de papa.

7- Cubrir con el queso rallado.

8- Gratinar en horno a 200 °C hasta dorar.

Receta súper fácil de papas rellenas con queso
Receta s&uacute;per f&aacute;cil de papas rellenas con queso

Receta súper fácil de papas rellenas con queso

De la cocina a la mesa

Las papas rellenas con queso son una opción clásica y muy reconfortante. Esta receta combina una textura cremosa con queso fundido que las hace irresistibles. Son ideales como plato principal, acompañamiento o incluso para compartir en reuniones. Además, se pueden personalizar agregando panceta, cebolla o hierbas según el gusto. Su preparación es sencilla y el resultado siempre sorprende. Estas papas caseras son abundantes, deliciosas y perfectas para quienes disfrutan de comidas simples pero llenas de sabor. Un plato que nunca falla. ¡A disfrutar!

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