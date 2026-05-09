Papas rellenas con queso: la receta casera y cremosa que triunfa
Receta de papas rellenas con queso, una opción casera, cremosa y gratinada ideal para cualquier comida.
Esta receta de papas rellenas con queso es ideal para quienes buscan una comida casera, simple y muy sabrosa. La combinación de papa suave con queso derretido crea una textura irresistible. Es una delicia fácil, perfecta como plato principal o acompañamiento especial. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Papas grandes — 4 unidades
- Queso mozzarella — 250 gramos
- Manteca — 40 gramos
- Leche — 80 mililitros
- Queso rallado — 80 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear papas rellenas con queso deliciosas
1- Lavar las papas y cocinarlas al horno hasta que estén tiernas.
2- Cortarlas al medio y retirar parte del interior.
3- Hacer un puré con la pulpa de las papas.
4- Agregar la manteca, la leche, la sal y la pimienta.
5- Incorporar el queso mozzarella en cubos.
6- Rellenar nuevamente las cáscaras de papa.
7- Cubrir con el queso rallado.
8- Gratinar en horno a 200 °C hasta dorar.
De la cocina a la mesa
Las papas rellenas con queso son una opción clásica y muy reconfortante. Esta receta combina una textura cremosa con queso fundido que las hace irresistibles. Son ideales como plato principal, acompañamiento o incluso para compartir en reuniones. Además, se pueden personalizar agregando panceta, cebolla o hierbas según el gusto. Su preparación es sencilla y el resultado siempre sorprende. Estas papas caseras son abundantes, deliciosas y perfectas para quienes disfrutan de comidas simples pero llenas de sabor. Un plato que nunca falla. ¡A disfrutar!