Papas rellenas con queso: la receta casera y cremosa que triunfa

Esta receta de papas rellenas con queso es ideal para quienes buscan una comida casera, simple y muy sabrosa. La combinación de papa suave con queso derretido crea una textura irresistible. Es una delicia fácil, perfecta como plato principal o acompañamiento especial. ¡Manos a la obra!.

1- Lavar las papas y cocinarlas al horno hasta que estén tiernas.

2- Cortarlas al medio y retirar parte del interior.

3- Hacer un puré con la pulpa de las papas.

4- Agregar la manteca, la leche, la sal y la pimienta.

5- Incorporar el queso mozzarella en cubos.

6- Rellenar nuevamente las cáscaras de papa.

7- Cubrir con el queso rallado.

8- Gratinar en horno a 200 °C hasta dorar.

Receta súper fácil de papas rellenas con queso Receta súper fácil de papas rellenas con queso Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las papas rellenas con queso son una opción clásica y muy reconfortante. Esta receta combina una textura cremosa con queso fundido que las hace irresistibles. Son ideales como plato principal, acompañamiento o incluso para compartir en reuniones. Además, se pueden personalizar agregando panceta, cebolla o hierbas según el gusto. Su preparación es sencilla y el resultado siempre sorprende. Estas papas caseras son abundantes, deliciosas y perfectas para quienes disfrutan de comidas simples pero llenas de sabor. Un plato que nunca falla. ¡A disfrutar!