Papas rústicas con chimichurri: la receta ideal para tu próxima picada

Receta de papas rústicas fritas con chimichurri, una opción crocante, sabrosa y fácil de hacer, ideal para acompañar carnes o picadas.

Candela Spann

Disfrutá esta receta de papas fritas rústicas

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de papas rústicas fritas con chimichurri es perfecta para disfrutar un clásico lleno de sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, estas papas rústicas se combinan con un aderezo intenso y aromático. Es una preparación fácil, económica e ideal para acompañar carnes o compartir en picadas.

Receta súper fácil de papas fritas rústicas con chimichurri
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Papas — 800 gramos

  • Aceite para freír — cantidad necesaria

  • Sal — 5 gramos

Para el chimichurri:

  • Perejil fresco — 30 gramos

  • Ajo — 10 gramos

  • Orégano seco — 5 gramos

  • Ají molido — 3 gramos

  • Vinagre — 50 mililitros

  • Aceite — 100 mililitros

  • Sal — 3 gramos

  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear papas rústicas fritas con chimichurri deliciosas

1- Lavar bien las papas y cortarlas en gajos sin pelar.

2- Secarlas con un paño para evitar salpicaduras al freír.

3- Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda.

4- Freír las papas en tandas hasta que estén doradas y crocantes.

5- Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente.

6- Salar mientras aún están calientes.

7- Para el chimichurri, picar el perejil y el ajo bien finos.

8- Mezclar con el orégano, el ají molido, la sal y la pimienta.

9- Agregar el vinagre y el aceite, integrando bien.

10- Servir las papas rústicas fritas con el chimichurri por encima o aparte.

Una receta que les encantará a todos
De la cocina a la mesa

Las papas rústicas fritas con chimichurri son una combinación simple pero llena de sabor. Esta receta resalta la textura crocante de las papas junto con la intensidad del aderezo, logrando un plato irresistible. Son ideales para acompañar carnes asadas, hamburguesas o para sumar a una picada. Además, el chimichurri se puede preparar con anticipación para potenciar su sabor. Usar buenas papas y freírlas correctamente hace toda la diferencia en el resultado final. Es una opción económica, rendidora y perfecta para compartir en reuniones informales o disfrutar en casa con algo rico y casero. ¡Una delicia!.

