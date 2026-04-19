Papas rústicas con chimichurri: la receta ideal para tu próxima picada
Esta receta de papas rústicas fritas con chimichurri es perfecta para disfrutar un clásico lleno de sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, estas papas rústicas se combinan con un aderezo intenso y aromático. Es una preparación fácil, económica e ideal para acompañar carnes o compartir en picadas.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Papas — 800 gramos
Aceite para freír — cantidad necesaria
Sal — 5 gramos
Para el chimichurri:
Perejil fresco — 30 gramos
Ajo — 10 gramos
Orégano seco — 5 gramos
Ají molido — 3 gramos
Vinagre — 50 mililitros
Aceite — 100 mililitros
Sal — 3 gramos
Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear papas rústicas fritas con chimichurri deliciosas
1- Lavar bien las papas y cortarlas en gajos sin pelar.
2- Secarlas con un paño para evitar salpicaduras al freír.
3- Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda.
4- Freír las papas en tandas hasta que estén doradas y crocantes.
5- Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente.
6- Salar mientras aún están calientes.
7- Para el chimichurri, picar el perejil y el ajo bien finos.
8- Mezclar con el orégano, el ají molido, la sal y la pimienta.
9- Agregar el vinagre y el aceite, integrando bien.
10- Servir las papas rústicas fritas con el chimichurri por encima o aparte.
De la cocina a la mesa
Las papas rústicas fritas con chimichurri son una combinación simple pero llena de sabor. Esta receta resalta la textura crocante de las papas junto con la intensidad del aderezo, logrando un plato irresistible. Son ideales para acompañar carnes asadas, hamburguesas o para sumar a una picada. Además, el chimichurri se puede preparar con anticipación para potenciar su sabor. Usar buenas papas y freírlas correctamente hace toda la diferencia en el resultado final. Es una opción económica, rendidora y perfecta para compartir en reuniones informales o disfrutar en casa con algo rico y casero. ¡Una delicia!.