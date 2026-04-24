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¿Una receta diferente? Tortilla de papas pero al horno ¡una delicia!

Receta de tortilla de papas al horno, una versión más liviana y fácil del clásico, ideal para una comida económica, rica y práctica.

Candela Spann

Receta de tortilla de papas saludable casera

Receta de tortilla de papas saludable casera

Shutterstock

Esta receta de tortilla de papas al horno es una versión más liviana y fácil del clásico, ideal para quienes buscan menos fritura sin resignar sabor. Con una textura suave por dentro y dorada por fuera, esta preparación es práctica, económica y perfecta para cualquier comida del día.

Receta súper fácil de tortilla de papas al horno
Receta súper fácil de tortilla de papas al horno

Receta súper fácil de tortilla de papas al horno

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Papas — 800 gramos

  • Huevos — 5 unidades

  • Cebolla — 200 gramos

  • Aceite — 30 mililitros

  • Sal — 8 gramos

  • Pimienta — 3 gramos

Paso a paso para crear una tortilla de papas al horno perfecta

1- Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.

2- Picar la cebolla en tiras o cubos pequeños.

3- En una sartén, rehogar la cebolla con un poco de aceite hasta que esté transparente.

4- Cocinar las papas al vapor o hervirlas unos minutos hasta que estén apenas tiernas.

5- En un bowl, batir los huevos con la sal y la pimienta.

6- Incorporar las papas y la cebolla a la mezcla.

7- Aceitar una fuente para horno y volcar la preparación.

8- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos.

9- Retirar cuando esté firme y dorada en la superficie.

10- Dejar entibiar antes de cortar y servir la tortilla de papas al horno.

Receta que te sorprenderá
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De la cocina a la mesa

La tortilla de papas al horno es una alternativa más saludable a la versión tradicional frita, manteniendo todo su sabor y practicidad. Esta receta permite disfrutar de un plato clásico con menos grasa, ideal para el día a día. Su textura es suave y húmeda, con una capa superior dorada muy tentadora. Además, se puede comer tanto caliente como fría, lo que la hace perfecta para llevar o preparar con anticipación. Es una opción económica, rendidora y muy versátil, ya que se le pueden agregar otros ingredientes como queso o verduras según el gusto. ¡Probala!.

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