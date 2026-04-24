¿Una receta diferente? Tortilla de papas pero al horno ¡una delicia!
Receta de tortilla de papas al horno, una versión más liviana y fácil del clásico, ideal para una comida económica, rica y práctica.
Esta receta de tortilla de papas al horno es una versión más liviana y fácil del clásico, ideal para quienes buscan menos fritura sin resignar sabor. Con una textura suave por dentro y dorada por fuera, esta preparación es práctica, económica y perfecta para cualquier comida del día.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
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Papas — 800 gramos
Huevos — 5 unidades
Cebolla — 200 gramos
Aceite — 30 mililitros
Sal — 8 gramos
Pimienta — 3 gramos
Paso a paso para crear una tortilla de papas al horno perfecta
1- Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.
2- Picar la cebolla en tiras o cubos pequeños.
3- En una sartén, rehogar la cebolla con un poco de aceite hasta que esté transparente.
4- Cocinar las papas al vapor o hervirlas unos minutos hasta que estén apenas tiernas.
5- En un bowl, batir los huevos con la sal y la pimienta.
6- Incorporar las papas y la cebolla a la mezcla.
7- Aceitar una fuente para horno y volcar la preparación.
8- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos.
9- Retirar cuando esté firme y dorada en la superficie.
10- Dejar entibiar antes de cortar y servir la tortilla de papas al horno.
De la cocina a la mesa
La tortilla de papas al horno es una alternativa más saludable a la versión tradicional frita, manteniendo todo su sabor y practicidad. Esta receta permite disfrutar de un plato clásico con menos grasa, ideal para el día a día. Su textura es suave y húmeda, con una capa superior dorada muy tentadora. Además, se puede comer tanto caliente como fría, lo que la hace perfecta para llevar o preparar con anticipación. Es una opción económica, rendidora y muy versátil, ya que se le pueden agregar otros ingredientes como queso o verduras según el gusto. ¡Probala!.