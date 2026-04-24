¿Una receta diferente? Tortilla de papas pero al horno ¡una delicia!

Esta receta de tortilla de papas al horno es una versión más liviana y fácil del clásico, ideal para quienes buscan menos fritura sin resignar sabor. Con una textura suave por dentro y dorada por fuera, esta preparación es práctica, económica y perfecta para cualquier comida del día.

Receta súper fácil de tortilla de papas al horno

Receta súper fácil de tortilla de papas al horno

Ingredientes (rinde 6 porciones)

Papas — 800 gramos

Huevos — 5 unidades

Cebolla — 200 gramos

Aceite — 30 mililitros

Sal — 8 gramos

Pimienta — 3 gramos

Paso a paso para crear una tortilla de papas al horno perfecta

1- Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.

2- Picar la cebolla en tiras o cubos pequeños.

3- En una sartén, rehogar la cebolla con un poco de aceite hasta que esté transparente.

4- Cocinar las papas al vapor o hervirlas unos minutos hasta que estén apenas tiernas.

5- En un bowl, batir los huevos con la sal y la pimienta.

6- Incorporar las papas y la cebolla a la mezcla.

7- Aceitar una fuente para horno y volcar la preparación.

8- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos.

9- Retirar cuando esté firme y dorada en la superficie.

10- Dejar entibiar antes de cortar y servir la tortilla de papas al horno.

Receta que te sorprenderá Receta que te sorprenderá Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tortilla de papas al horno es una alternativa más saludable a la versión tradicional frita, manteniendo todo su sabor y practicidad. Esta receta permite disfrutar de un plato clásico con menos grasa, ideal para el día a día. Su textura es suave y húmeda, con una capa superior dorada muy tentadora. Además, se puede comer tanto caliente como fría, lo que la hace perfecta para llevar o preparar con anticipación. Es una opción económica, rendidora y muy versátil, ya que se le pueden agregar otros ingredientes como queso o verduras según el gusto. ¡Probala!.