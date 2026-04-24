Pastafrola de dulce de leche: la receta argentina que enamora a todos

Esta receta de pastafrola de dulce de leche es una variante irresistible del clásico argentino. Con una masa suave y un relleno cremoso, logra un equilibrio perfecto entre dulzura y textura. Es una delicia ideal para la merienda, fácil de hacer y perfecta para compartir en casa. ¡Manos a la obra!

Pastafrola de dulce de leche, una receta tradicional y deliciosa

Pastafrola de dulce de leche, una receta tradicional y deliciosa

1- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.

2- Agregar los huevos y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear hasta formar una masa.

4- Separar una parte de la masa para la decoración.

5- Estirar el resto y cubrir un molde.

6- Rellenar con el dulce de leche.

7- Formar tiras con la masa restante y hacer el enrejado clásico.

8- Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta que la pastafrola esté dorada.

Una receta de pastafrola de dulce de leche que te encantará Una receta de pastafrola de dulce de leche que te encantará Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

La pastafrola de dulce de leche es una versión más golosa de uno de los clásicos de la repostería argentina. Esta receta combina una masa suave y ligeramente crocante con un relleno cremoso que se vuelve protagonista. Es ideal para compartir en una merienda o como postre casero. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Su aroma al hornearse es inconfundible y tentador. Se puede servir sola o acompañada con una infusión caliente. Esta pastafrola casera es una opción deliciosa, rendidora y muy fácil de hacer. ¡A disfrutar!