Pastafrola de dulce de leche: la receta argentina que enamora a todos
La pastafrola de dulce de leche es una receta argentina que combina masa suave y relleno cremoso, perfecta para la merienda.
Esta receta de pastafrola de dulce de leche es una variante irresistible del clásico argentino. Con una masa suave y un relleno cremoso, logra un equilibrio perfecto entre dulzura y textura. Es una delicia ideal para la merienda, fácil de hacer y perfecta para compartir en casa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Harina de trigo — 300 gramos
- Manteca — 150 gramos
- Azúcar — 120 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
- Dulce de leche — 400 gramos
Paso a paso para crear una pastafrola de dulce de leche deliciosa
1- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.
2- Agregar los huevos y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear hasta formar una masa.
4- Separar una parte de la masa para la decoración.
5- Estirar el resto y cubrir un molde.
6- Rellenar con el dulce de leche.
7- Formar tiras con la masa restante y hacer el enrejado clásico.
8- Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta que la pastafrola esté dorada.
De la cocina a la mesa
La pastafrola de dulce de leche es una versión más golosa de uno de los clásicos de la repostería argentina. Esta receta combina una masa suave y ligeramente crocante con un relleno cremoso que se vuelve protagonista. Es ideal para compartir en una merienda o como postre casero. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Su aroma al hornearse es inconfundible y tentador. Se puede servir sola o acompañada con una infusión caliente. Esta pastafrola casera es una opción deliciosa, rendidora y muy fácil de hacer. ¡A disfrutar!