Hoy día internacional de los macarons aquí la receta imperdible
Receta de macarons casero, un clásico francés delicado y elegante, ideal para preparar algo dulce, vistoso y especial en casa.
Esta receta de macaron es perfecta para lograr en casa uno de los clásicos de la pastelería francesa. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, los macarons se destacan por su delicadeza. Es una delicia es ideal para quienes buscan un desafío dulce, elegante y muy vistoso.
Ingredientes (rinde 20 unidades)
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Harina de almendras — 150 gramos
Azúcar impalpable — 150 gramos
Claras de huevo — 120 gramos
Azúcar — 120 gramos
Colorante alimentario — cantidad necesaria
Para el relleno:
Chocolate — 150 gramos
Crema de leche — 100 mililitros
Paso a paso para crear macarons perfectos
1- Tamizar la harina de almendras junto con el azúcar impalpable.
2- Batir las claras de huevo a punto nieve e incorporar el azúcar en forma de lluvia hasta lograr un merengue firme.
3- Agregar el colorante al merengue y mezclar.
4- Incorporar los secos con movimientos envolventes hasta lograr una mezcla lisa (punto “cinta”).
5- Colocar la preparación en una manga.
6- Formar pequeños discos sobre una placa con papel manteca.
7- Dejar reposar 30 a 40 minutos hasta que se forme una costra.
8- Hornear a 150 °C durante 12 a 15 minutos.
9- Dejar enfriar completamente antes de despegar.
10- Rellenar con ganache de chocolate y unir las tapas.
Cómo hacer el relleno de chocolate
1- Calentar la crema de leche hasta que esté a punto de hervir.
2- Verter sobre el chocolate picado.
3- Mezclar hasta obtener una crema lisa.
4- Dejar enfriar hasta que tome consistencia.
5- Usar para rellenar los macarons.
De la cocina a la mesa
Los macarons son un ícono de la pastelería que requiere precisión y paciencia, pero el resultado es tan delicado como delicioso. Esta receta permite lograr esas tapitas suaves con un leve crocante exterior y un relleno cremoso que se puede variar según el gusto. Son ideales para ocasiones especiales o para regalar algo hecho en casa. Además, se pueden hacer de distintos colores y sabores, lo que los vuelve muy versátiles. Una vez dominada la técnica, se convierten en una preparación divertida y creativa. Un clásico elegante que vale la pena intentar. ¡Probalos!.