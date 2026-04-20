Hoy día internacional de los macarons aquí la receta imperdible

Esta receta de macaron es perfecta para lograr en casa uno de los clásicos de la pastelería francesa. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, los macarons se destacan por su delicadeza. Es una delicia es ideal para quienes buscan un desafío dulce , elegante y muy vistoso.

Receta colorida y llena de sabor de macarons

Chocolate — 150 gramos

Crema de leche — 100 mililitros

Paso a paso para crear macarons perfectos

1- Tamizar la harina de almendras junto con el azúcar impalpable.

2- Batir las claras de huevo a punto nieve e incorporar el azúcar en forma de lluvia hasta lograr un merengue firme.

3- Agregar el colorante al merengue y mezclar.

4- Incorporar los secos con movimientos envolventes hasta lograr una mezcla lisa (punto “cinta”).

5- Colocar la preparación en una manga.

6- Formar pequeños discos sobre una placa con papel manteca.

7- Dejar reposar 30 a 40 minutos hasta que se forme una costra.

8- Hornear a 150 °C durante 12 a 15 minutos.

9- Dejar enfriar completamente antes de despegar.

10- Rellenar con ganache de chocolate y unir las tapas.

Cómo hacer el relleno de chocolate

1- Calentar la crema de leche hasta que esté a punto de hervir.

2- Verter sobre el chocolate picado.

3- Mezclar hasta obtener una crema lisa.

4- Dejar enfriar hasta que tome consistencia.

5- Usar para rellenar los macarons.

Receta colorida y llena de sabor de macarons Receta colorida y llena de color de macarons Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los macarons son un ícono de la pastelería que requiere precisión y paciencia, pero el resultado es tan delicado como delicioso. Esta receta permite lograr esas tapitas suaves con un leve crocante exterior y un relleno cremoso que se puede variar según el gusto. Son ideales para ocasiones especiales o para regalar algo hecho en casa. Además, se pueden hacer de distintos colores y sabores, lo que los vuelve muy versátiles. Una vez dominada la técnica, se convierten en una preparación divertida y creativa. Un clásico elegante que vale la pena intentar. ¡Probalos!.