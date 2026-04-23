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Tomá lista y adelantate al 1 de mayo: receta auténtica de locro argentino

Receta de locro, un guiso argentino tradicional, abundante y perfecto para días fríos o celebraciones patrias.

Candela Spann

Locro tradicional paso a paso, receta ganadora

Locro tradicional paso a paso, receta ganadora

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Esta receta de locro es un clásico infaltable de la cocina argentina, ideal para fechas patrias o días fríos. Con una combinación de maíz, porotos y carnes, se logra un guiso abundante y lleno de sabor. Es una delicia tradicional, rendidora y perfecta para compartir. ¡Manos a la obra!

Receta de locro argentino
Receta de locro argentino

Receta de locro argentino

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Maíz blanco partido — 400 gramos
  • Porotos blancos — 200 gramos
  • Carne de cerdo — 400 gramos
  • Falda vacuna — 400 gramos
  • Chorizo colorado — 150 gramos
  • Panceta — 150 gramos
  • Zapallo — 500 gramos
  • Cebolla — 2 unidades
  • Puerro — 1 unidad
  • Ajo — 3 dientes
  • Caldo de verduras — 1,5 litros
  • Pimentón dulce — 5 gramos
  • Ají molido — 3 gramos
  • Aceite — 20 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear un locro delicioso

1- Remojar el maíz blanco partido y los porotos blancos durante 12 horas.

2- Cocinar el maíz y los porotos en el caldo de verduras hasta que comiencen a ablandarse.

3- En otra olla, dorar la carne de cerdo, la falda vacuna, el chorizo colorado y la panceta.

4- Agregar la cebolla, el puerro y el ajo picados y cocinar unos minutos.

5- Incorporar el zapallo en cubos, el pimentón dulce, el ají molido, la sal y la pimienta.

6- Unir todo en una sola olla y cocinar a fuego bajo hasta que el locro esté espeso y cremoso.

Cómo hacer locro casero, receta paso a paso
C&oacute;mo hacer locro casero, receta paso a paso

Cómo hacer locro casero, receta paso a paso

De la cocina a la mesa

El locro es uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un guiso abundante, sabroso y perfecto para compartir. El maíz y los porotos aportan cuerpo, mientras que las carnes suman sabor y profundidad. El zapallo le da cremosidad y un color característico que lo hace aún más tentador. Es una comida ideal para reuniones familiares o celebraciones patrias. Además, se puede preparar con anticipación, ya que al recalentarse queda incluso más rico. Este locro casero es pura tradición en cada plato. ¡A disfrutar!

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