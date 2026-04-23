Tomá lista y adelantate al 1 de mayo: receta auténtica de locro argentino

Esta receta de locro es un clásico infaltable de la cocina argentina , ideal para fechas patrias o días fríos. Con una combinación de maíz, porotos y carnes, se logra un guiso abundante y lleno de sabor. Es una delicia tradicional, rendidora y perfecta para compartir. ¡Manos a la obra!

2- Cocinar el maíz y los porotos en el caldo de verduras hasta que comiencen a ablandarse.

3- En otra olla, dorar la carne de cerdo, la falda vacuna, el chorizo colorado y la panceta.

4- Agregar la cebolla, el puerro y el ajo picados y cocinar unos minutos.

5- Incorporar el zapallo en cubos, el pimentón dulce, el ají molido, la sal y la pimienta.

6- Unir todo en una sola olla y cocinar a fuego bajo hasta que el locro esté espeso y cremoso.

Cómo hacer locro casero, receta paso a paso Cómo hacer locro casero, receta paso a paso Shutterstock

De la cocina a la mesa

El locro es uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un guiso abundante, sabroso y perfecto para compartir. El maíz y los porotos aportan cuerpo, mientras que las carnes suman sabor y profundidad. El zapallo le da cremosidad y un color característico que lo hace aún más tentador. Es una comida ideal para reuniones familiares o celebraciones patrias. Además, se puede preparar con anticipación, ya que al recalentarse queda incluso más rico. Este locro casero es pura tradición en cada plato. ¡A disfrutar!