Tomá lista y adelantate al 1 de mayo: receta auténtica de locro argentino
Receta de locro, un guiso argentino tradicional, abundante y perfecto para días fríos o celebraciones patrias.
Esta receta de locro es un clásico infaltable de la cocina argentina, ideal para fechas patrias o días fríos. Con una combinación de maíz, porotos y carnes, se logra un guiso abundante y lleno de sabor. Es una delicia tradicional, rendidora y perfecta para compartir. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Maíz blanco partido — 400 gramos
- Porotos blancos — 200 gramos
- Carne de cerdo — 400 gramos
- Falda vacuna — 400 gramos
- Chorizo colorado — 150 gramos
- Panceta — 150 gramos
- Zapallo — 500 gramos
- Cebolla — 2 unidades
- Puerro — 1 unidad
- Ajo — 3 dientes
- Caldo de verduras — 1,5 litros
- Pimentón dulce — 5 gramos
- Ají molido — 3 gramos
- Aceite — 20 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un locro delicioso
1- Remojar el maíz blanco partido y los porotos blancos durante 12 horas.
2- Cocinar el maíz y los porotos en el caldo de verduras hasta que comiencen a ablandarse.
3- En otra olla, dorar la carne de cerdo, la falda vacuna, el chorizo colorado y la panceta.
4- Agregar la cebolla, el puerro y el ajo picados y cocinar unos minutos.
5- Incorporar el zapallo en cubos, el pimentón dulce, el ají molido, la sal y la pimienta.
6- Unir todo en una sola olla y cocinar a fuego bajo hasta que el locro esté espeso y cremoso.
De la cocina a la mesa
El locro es uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un guiso abundante, sabroso y perfecto para compartir. El maíz y los porotos aportan cuerpo, mientras que las carnes suman sabor y profundidad. El zapallo le da cremosidad y un color característico que lo hace aún más tentador. Es una comida ideal para reuniones familiares o celebraciones patrias. Además, se puede preparar con anticipación, ya que al recalentarse queda incluso más rico. Este locro casero es pura tradición en cada plato. ¡A disfrutar!