Hacete experto con esta receta de zapallo al horno fácil y rendidora
Suave, tierno y con aroma increíble: esta receta de zapallo al horno es ideal como guarnición o plato principal fácil y rápido.
El zapallo al horno es una de esas preparaciones simples que enamoran: tierno, dulce y con un aroma que llena la cocina. Esta receta de zapallo al horno es ideal como guarnición, plato principal o incluso para comer solo, con un toque de aceite de oliva y especias.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para un zapallo perfecto
- 1 zapallo mediano (aprox. 1 kg).
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de sal.
- ½ cucharadita de pimienta negra.
- 1 cucharadita de romero o tomillo fresco.
- Opcional: queso rallado, miel o semillas de sésamo.
Paso a paso ¡muy fácil!
Precalentá el horno a 200 °C.
Lavá y pelá el zapallo, cortalo en cubos o rodajas de tamaño uniforme.
Colocalo en una bandeja para horno y agregale aceite de oliva, sal, pimienta y las hierbas. Mezclá bien para que quede todo cubierto.
Horneá durante 30–40 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que el zapallo esté dorado y tierno.
Opcional: durante los últimos 5 minutos, espolvoreá queso rallado o rociá un poquito de miel para un toque dulce.
Serví caliente como guarnición o plato principal.
Esta receta zapallo al horno conserva mejor sus nutrientes al cocinarlo con piel. Podés freezarlo ya cocido y recalentar al horno o microondas sin perder sabor. El zapallo al horno intensifica su dulzor natural durante la cocción. Agregar hierbas frescas potencia el aroma y el sabor del zapallo, incluso sin sal extra. El zapallo al horno es versátil: podés cambiar especias según la temporada o acompañamiento. ¡Y a disfrutar!.