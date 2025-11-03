Presenta:

Hacete experto con esta receta de zapallo al horno fácil y rendidora

Suave, tierno y con aroma increíble: esta receta de zapallo al horno es ideal como guarnición o plato principal fácil y rápido.

Candela Spann

Probá esta receta de zapallo al horno y sorprendé a todos en casa.

Shutterstock

El zapallo al horno es una de esas preparaciones simples que enamoran: tierno, dulce y con un aroma que llena la cocina. Esta receta de zapallo al horno es ideal como guarnición, plato principal o incluso para comer solo, con un toque de aceite de oliva y especias.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes para un zapallo perfecto

  • 1 zapallo mediano (aprox. 1 kg).
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de sal.
  • ½ cucharadita de pimienta negra.
  • 1 cucharadita de romero o tomillo fresco.
  • Opcional: queso rallado, miel o semillas de sésamo.
Una receta práctica y que les gustará a todos
Esta receta de zapallo al horno intensifica el dulzor natural del zapallo mientras se cocina.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Precalentá el horno a 200 °C.

  2. Lavá y pelá el zapallo, cortalo en cubos o rodajas de tamaño uniforme.

  3. Colocalo en una bandeja para horno y agregale aceite de oliva, sal, pimienta y las hierbas. Mezclá bien para que quede todo cubierto.

  4. Horneá durante 30–40 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que el zapallo esté dorado y tierno.

  5. Opcional: durante los últimos 5 minutos, espolvoreá queso rallado o rociá un poquito de miel para un toque dulce.

  6. Serví caliente como guarnición o plato principal.

Disfrutá de este zapallo al horno
En esta receta, rociar un poco de aceite de oliva ayuda a que el zapallo quede dorado y jugoso.

Esta receta zapallo al horno conserva mejor sus nutrientes al cocinarlo con piel. Podés freezarlo ya cocido y recalentar al horno o microondas sin perder sabor. El zapallo al horno intensifica su dulzor natural durante la cocción. Agregar hierbas frescas potencia el aroma y el sabor del zapallo, incluso sin sal extra. El zapallo al horno es versátil: podés cambiar especias según la temporada o acompañamiento. ¡Y a disfrutar!.

