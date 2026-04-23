Receta de magdalenas con dulce de leche: ¡un clásico argentino!

Esta receta de magdalenas con dulce de leche es ideal para quienes buscan una opción dulce, esponjosa y bien argentina. Con una masa suave y un relleno cremoso, estas exquisiteces son perfectas para cualquier merienda. Es una delicia fácil y rendidora para disfrutar en casa. ¡Manos a la obra!

Magdalenas rellenas de dulce de leche, receta deliciosa para merendar

Magdalenas rellenas de dulce de leche, receta deliciosa para merendar

Paso a paso para crear magdalenas con dulce de leche deliciosas

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y mezclar suavemente.

4- Colocar la mezcla en moldes para magdalenas hasta la mitad.

5- Agregar una cucharada de dulce de leche en el centro.

6- Cubrir con más masa.

7- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que las magdalenas estén doradas.

Receta de magdalenas con dulce de leche Receta de magdalenas con dulce de leche Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las magdalenas con dulce de leche son una opción irresistible para cualquier momento del día. Esta receta combina una masa liviana con un relleno cremoso que aporta ese sabor clásico tan querido en Argentina. Son ideales para acompañar el mate, el café o para compartir en una merienda. Además, se preparan con ingredientes simples y en pocos pasos. Recién horneadas, tienen una textura suave y un aroma delicioso que invita a probarlas. Estas magdalenas caseras son perfectas para disfrutar algo dulce hecho en casa. ¡A disfrutar!