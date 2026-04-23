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Pizza casera: receta paso a paso para sorprender a todos

Aprende a preparar una deliciosa pizza casera que conquistará todos los paladares con nuestra receta detallada.

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Receta para que hagas tu propia masa de pizza.

Receta para que hagas tu propia masa de pizza.

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La pizza casera es uno de los grandes placeres de la cocina. Preparar la masa desde cero y elegir los ingredientes permite lograr un resultado totalmente personalizado. El secreto de la receta está en el leudado: una buena fermentación da como resultado una masa liviana, con bordes dorados y una base firme pero esponjosa. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

Para la masa

  • 500 g de harina

  • 10 g de levadura

  • 300 ml de agua

  • 2 cucharadas de aceite

  • 1 cucharadita de sal

Para la cobertura

  • 200 g de queso

  • 100 g de jamón cocido
  • aceitunas

  • 150 g de salsa de tomate

  • Orégano

Pizza napolitana estilo pizzería argentina
Una receta paso a paso para que hagas la pizza casera más rica.

Una receta paso a paso para que hagas la pizza casera más rica.

Paso a paso de la receta

  1. Disolver la levadura en agua tibia.

  2. Mezclar con harina, sal y aceite.

  3. Amasar hasta lograr una masa suave.

  4. Dejar leudar 1 hora.

  5. Estirar la masa en una fuente.

  6. Agregar la salsa.

  7. Hornear 10 minutos.

  8. Incorporar el queso, el jamón y las aceitunas.

  9. Hornear 10–15 minutos más.

  10. Servir. ¡Y listo!

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