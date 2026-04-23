Pizza casera: receta paso a paso para sorprender a todos
Aprende a preparar una deliciosa pizza casera que conquistará todos los paladares con nuestra receta detallada.
La pizza casera es uno de los grandes placeres de la cocina. Preparar la masa desde cero y elegir los ingredientes permite lograr un resultado totalmente personalizado. El secreto de la receta está en el leudado: una buena fermentación da como resultado una masa liviana, con bordes dorados y una base firme pero esponjosa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa
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500 g de harina
10 g de levadura
300 ml de agua
2 cucharadas de aceite
1 cucharadita de sal
Para la cobertura
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200 g de queso
- 100 g de jamón cocido
- aceitunas
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150 g de salsa de tomate
Orégano
Paso a paso de la receta
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Disolver la levadura en agua tibia.
Mezclar con harina, sal y aceite.
Amasar hasta lograr una masa suave.
Dejar leudar 1 hora.
Estirar la masa en una fuente.
Agregar la salsa.
Hornear 10 minutos.
Incorporar el queso, el jamón y las aceitunas.
Hornear 10–15 minutos más.
Servir. ¡Y listo!