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Esta es la receta viral de mochi helado sabor pistacho ¡una delicia!

Receta de mochis helados sabor pistacho, un postre original, cremoso y diferente ideal para sorprender en casa.

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Cómo hacer mochi ice cream casero

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Esta receta de mochi helado sabor pistacho es ideal para quienes buscan un postre diferente y delicado. La masa suave de arroz envuelve un relleno cremoso y frío, logrando una textura única. Es una delicia original, divertida y perfecta para sorprender con algo distinto en casa. ¡Manos a la obra!

Receta de mochi helado de pistacho
Receta de mochi helado de pistacho

Receta de mochi helado de pistacho

Ingredientes (rinde 8 mochis)

  • Harina de arroz glutinoso — 200 gramos
  • Azúcar — 80 gramos
  • Agua — 250 mililitros
  • Helado de pistacho — 300 gramos
  • Maicena — 50 gramos

Paso a paso para crear mochis helados de pistacho deliciosos

1- Formar bolitas de helado de pistacho y llevarlas al freezer hasta que estén bien firmes.

2- Mezclar la harina de arroz glutinoso, el azúcar y el agua.

3- Cocinar la mezcla en microondas o a baño maría hasta formar una masa elástica.

4- Espolvorear una superficie con maicena y estirar la masa.

5- Cortar círculos y colocar en el centro una bolita de helado.

6- Cerrar formando los mochis.

7- Llevar nuevamente al freezer antes de servir.

Postre mochi helado receta
Postre mochi helado receta

Postre mochi helado receta

De la cocina a la mesa

Los mochis helados de pistacho son una opción original que combina lo mejor de dos mundos: una masa suave y elástica con un interior frío y cremoso. Esta receta permite recrear en casa un postre típico japonés con un toque moderno. El contraste de texturas hace que cada bocado sea especial y diferente. Además, se pueden preparar con anticipación y conservar en el freezer. Son ideales para sorprender en una reunión o como cierre de una comida especial. Estos mochis caseros son delicados, ricos y muy divertidos de hacer. ¡A disfrutar!

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