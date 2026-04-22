Esta es la receta viral de mochi helado sabor pistacho ¡una delicia!

Esta receta de mochi helado sabor pistacho es ideal para quienes buscan un postre diferente y delicado. La masa suave de arroz envuelve un relleno cremoso y frío, logrando una textura única. Es una delicia original, divertida y perfecta para sorprender con algo distinto en casa. ¡Manos a la obra!

1- Formar bolitas de helado de pistacho y llevarlas al freezer hasta que estén bien firmes.

2- Mezclar la harina de arroz glutinoso, el azúcar y el agua.

3- Cocinar la mezcla en microondas o a baño maría hasta formar una masa elástica.

4- Espolvorear una superficie con maicena y estirar la masa.

5- Cortar círculos y colocar en el centro una bolita de helado.

6- Cerrar formando los mochis.

7- Llevar nuevamente al freezer antes de servir.

Postre mochi helado receta Postre mochi helado receta Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los mochis helados de pistacho son una opción original que combina lo mejor de dos mundos: una masa suave y elástica con un interior frío y cremoso. Esta receta permite recrear en casa un postre típico japonés con un toque moderno. El contraste de texturas hace que cada bocado sea especial y diferente. Además, se pueden preparar con anticipación y conservar en el freezer. Son ideales para sorprender en una reunión o como cierre de una comida especial. Estos mochis caseros son delicados, ricos y muy divertidos de hacer. ¡A disfrutar!