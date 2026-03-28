La receta de helado de turrón más rica y fácil de hacer

Esta receta de helado de turrón es ideal para aprovechar el sabor inconfundible del turrón en un postre frío y delicioso. Su textura cremosa y su dulzura equilibrada lo convierten en una opción perfecta para el verano o para cualquier ocasión especial. Siguiendo el paso a paso podrás preparar un helado casero lleno de tradición.

Existen versiones de esta receta con turrón duro o blando.

Tienes que probar este helado de turrón

2- Calentar la leche junto con el turrón hasta que se disuelva.

3- En un bol, batir las yemas de huevo con el azúcar.

4- Añadir poco a poco la mezcla de leche y turrón sin dejar de remover.

5- Cocinar a fuego suave hasta que la mezcla espese ligeramente.

6- Dejar enfriar completamente.

7- Montar la nata hasta que esté firme.

8- Incorporar la nata montada a la mezcla con movimientos envolventes.

9- Añadir el extracto de vainilla y mezclar bien.

10- Llevar al congelador durante al menos 4 horas, removiendo cada cierto tiempo.

Un helado que te encantará La receta de un postre muy popular en heladerías artesanales españolas. Cocinatis

De la cocina a la mesa

El helado de turrón es una deliciosa forma de reinventar un dulce tradicional muy popular en España. Esta receta permite disfrutar del sabor del turrón en una versión más ligera y refrescante. Su textura cremosa lo convierte en un postre ideal para cualquier momento del año, especialmente en épocas cálidas. Puede servirse solo o acompañado de frutos secos o chocolate. Se conserva bien en el congelador durante varios días. ¡Listo para disfrutar!.