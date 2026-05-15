Receta imbatible de tarta Tofi, idéntica al chocolate tradicional
Descubre la irresistible receta de tarta tofi, un postre cremoso y dulce, idéntico al chocolate tradicional. Ideal para cualquier ocasión.
Esta receta de tarta tofi es ideal para quienes buscan un postre cremoso, dulce y muy tentador. La combinación de dulce de leche, banana y crema crea una textura suave e irresistible. Es una delicia fácil y perfecta para celebraciones o para disfrutar algo especial en casa. ¡Manos a la obra!
En pocas palabras
- Receta Tarta Tofi: Descubre cómo preparar un postre cremoso y dulce, similar al chocolate tradicional.
- Ingredientes clave: Base de galletitas y manteca, con dulce de leche, banana, crema y chocolate en el relleno.
- Preparación sin horno: Un postre práctico y rápido, ideal para cualquier ocasión y disfrutar en casa.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
Para la base:
- Galletitas dulces — 250 gramos
- Manteca — 120 gramos
Para el relleno:
- Dulce de leche — 400 gramos
- Banana — 3 unidades
- Crema de leche — 300 mililitros
- Azúcar impalpable — 40 gramos
- Chocolate rallado — 30 gramos
- Baño de repostería (opcional)
Paso a paso para crear una tarta tofi deliciosa
1- Procesar las galletitas dulces y mezclarlas con la manteca derretida.
2- Cubrir la base de un molde y llevar a frío.
3- Colocar el dulce de leche sobre la base.
4- Cortar las bananas en rodajas y distribuirlas encima.
5- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que esté firme.
6- Cubrir la tarta con la crema batida.
7- Decorar con el chocolate rallado o baño de chocolate y llevar a la heladera antes de servir.
De la cocina a la mesa
La tarta tofi es un postre irresistible que combina texturas suaves y sabores intensos. Esta receta une una base crocante con dulce de leche, bananas frescas y crema batida, logrando un equilibrio perfecto. Es ideal para cumpleaños, reuniones o simplemente para disfrutar un postre especial. Además, no requiere horno, lo que la hace muy práctica y rápida de preparar. El toque final de chocolate suma aún más sabor y elegancia. ¡A disfrutar!