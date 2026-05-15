Receta imbatible de tarta Tofi, idéntica al chocolate tradicional

Esta receta de tarta tofi es ideal para quienes buscan un postre cremoso, dulce y muy tentador. La combinación de dulce de leche , banana y crema crea una textura suave e irresistible. Es una delicia fácil y perfecta para celebraciones o para disfrutar algo especial en casa. ¡Manos a la obra!

Así se ve una receta ideal de tarta tofi

Así se ve una receta ideal de tarta tofi

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Para la base:

Galletitas dulces — 250 gramos

Manteca — 120 gramos

Para el relleno:

Dulce de leche — 400 gramos

Banana — 3 unidades

Crema de leche — 300 mililitros

Azúcar impalpable — 40 gramos

Chocolate rallado — 30 gramos

Baño de repostería (opcional)

Paso a paso para crear una tarta tofi deliciosa

1- Procesar las galletitas dulces y mezclarlas con la manteca derretida.

2- Cubrir la base de un molde y llevar a frío.

3- Colocar el dulce de leche sobre la base.

4- Cortar las bananas en rodajas y distribuirlas encima.

5- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que esté firme.

6- Cubrir la tarta con la crema batida.

7- Decorar con el chocolate rallado o baño de chocolate y llevar a la heladera antes de servir.

Podés preparar esta receta sin cobertura de chocolate, así

De la cocina a la mesa

La tarta tofi es un postre irresistible que combina texturas suaves y sabores intensos. Esta receta une una base crocante con dulce de leche, bananas frescas y crema batida, logrando un equilibrio perfecto. Es ideal para cumpleaños, reuniones o simplemente para disfrutar un postre especial. Además, no requiere horno, lo que la hace muy práctica y rápida de preparar. El toque final de chocolate suma aún más sabor y elegancia. ¡A disfrutar!