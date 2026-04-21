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Receta

Con pocos ingredientes prepará esta receta de budín de zanahoria

Receta de budín de zanahoria casero, húmedo y esponjoso, ideal para una merienda fácil, rica y económica con ingredientes simples.

Candela Spann

Disfrutá esta receta de budín de zanahoria

Disfrutá esta receta de budín de zanahoria

Shutterstock

Esta receta de budín de zanahoria es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y llena de sabor. Con una textura suave y un dulzor natural, este budín de zanahoria es perfecto para la merienda. Es una preparación fácil, económica y una gran forma de incorporar vegetales en algo dulce.

Una receta con ingredientes naturales
Una receta con ingredientes naturales

Una receta con ingredientes naturales

Ingredientes (rinde 10 porciones)

  • Zanahorias — 300 gramos

  • Harina de trigo — 250 gramos

  • Azúcar — 150 gramos

  • Huevos — 2 unidades (120 gramos)

  • Aceite — 100 mililitros

  • Polvo de hornear — 10 gramos

  • Canela en polvo — 5 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

  • Sal — 2 gramos

Paso a paso para crear un budín de zanahoria delicioso

1- Pelar y rallar finamente las zanahorias.

2- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

3- Agregar el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.

4- Incorporar las zanahorias ralladas a la preparación.

5- Tamizar la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.

6- Integrar los ingredientes secos hasta formar una mezcla homogénea.

7- Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado.

8- Llevar a horno precalentado a 180 °C.

9- Hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar salga seco.

10- Retirar, dejar enfriar y desmoldar el budín de zanahoria antes de servir.

Receta sencilla de budín de zanahoria
Receta de bud&iacute;n de zanahoria

Receta de budín de zanahoria

De la cocina a la mesa

El budín de zanahoria es una opción casera que combina sabor, humedad y una textura muy agradable. Esta receta destaca por su simpleza y por el aporte natural de las zanahorias, que le dan un dulzor suave y una miga esponjosa. Es ideal para acompañar el mate, el o el café en cualquier momento del día. Además, se puede enriquecer con nueces, pasas o un glaseado simple para darle un toque extra. Se conserva bien durante varios días, lo que lo convierte en una opción práctica. Una alternativa rica, fácil y perfecta para hacer en casa. ¡Una delicia!.

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