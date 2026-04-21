Con pocos ingredientes prepará esta receta de budín de zanahoria
Receta de budín de zanahoria casero, húmedo y esponjoso, ideal para una merienda fácil, rica y económica con ingredientes simples.
Esta receta de budín de zanahoria es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y llena de sabor. Con una textura suave y un dulzor natural, este budín de zanahoria es perfecto para la merienda. Es una preparación fácil, económica y una gran forma de incorporar vegetales en algo dulce.
Ingredientes (rinde 10 porciones)
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Zanahorias — 300 gramos
Harina de trigo — 250 gramos
Azúcar — 150 gramos
Huevos — 2 unidades (120 gramos)
Aceite — 100 mililitros
Polvo de hornear — 10 gramos
Canela en polvo — 5 gramos
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Sal — 2 gramos
Paso a paso para crear un budín de zanahoria delicioso
1- Pelar y rallar finamente las zanahorias.
2- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
3- Agregar el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.
4- Incorporar las zanahorias ralladas a la preparación.
5- Tamizar la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.
6- Integrar los ingredientes secos hasta formar una mezcla homogénea.
7- Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado.
8- Llevar a horno precalentado a 180 °C.
9- Hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar salga seco.
10- Retirar, dejar enfriar y desmoldar el budín de zanahoria antes de servir.
De la cocina a la mesa
El budín de zanahoria es una opción casera que combina sabor, humedad y una textura muy agradable. Esta receta destaca por su simpleza y por el aporte natural de las zanahorias, que le dan un dulzor suave y una miga esponjosa. Es ideal para acompañar el mate, el té o el café en cualquier momento del día. Además, se puede enriquecer con nueces, pasas o un glaseado simple para darle un toque extra. Se conserva bien durante varios días, lo que lo convierte en una opción práctica. Una alternativa rica, fácil y perfecta para hacer en casa. ¡Una delicia!.