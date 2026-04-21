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Clásica receta de galletas de mantequilla: un toque casero delicioso

Clásica receta de galletas de mantequilla españolas, suaves, aromáticas y perfectas para acompañar el café con un toque casero delicioso.

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Receta casera y llena de sabor

Receta casera y llena de sabor

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Esta receta de galletas de mantequilla españolas es ideal para quienes buscan un dulce sencillo y delicioso. Con una textura suave y un sabor delicado, estas galletas son perfectas para desayunos o meriendas. Su preparación es fácil y rápida, convirtiéndolas en una opción perfecta para disfrutar en casa en cualquier momento.

Receta ideal para acompañar con la infusión que más te guste
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Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • 250 gramos de harina de trigo
  • 150 gramos de mantequilla
  • 120 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Paso a paso para crear galletas de mantequilla españolas deliciosa

1- Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

2- Añadir el huevo y la esencia de vainilla, integrando bien.

3- Incorporar la harina de trigo y la sal, formando una masa homogénea.

4- Dejar reposar la masa en frío durante 30 minutos.

5- Estirar la masa y cortar las galletas de mantequilla españolas con moldes.

6- Colocar en una bandeja de horno con papel vegetal.

7- Hornear a 180 °C durante 10-12 minutos hasta que estén ligeramente doradas.

8- Dejar enfriar antes de servir.

Esta receta será la favorita de todos
Esta receta ser&aacute; la favorita de todos

Esta receta será la favorita de todos

De la cocina a la mesa

Las galletas de mantequilla españolas representan una receta clásica que nunca pasa de moda gracias a su sabor suave y su textura delicada. Son perfectas para acompañar una taza de café o , y también ideales para compartir en reuniones familiares. Su preparación sencilla permite adaptarlas con distintos aromas o decoraciones, haciéndolas aún más especiales. Al hacerlas en casa, se consigue un resultado más fresco y auténtico, manteniendo la esencia de la repostería tradicional española. Sin duda, estas galletas son un pequeño placer que conquista a todos con cada bocado. ¡Deliciosas!

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