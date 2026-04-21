Clásica receta de galletas de mantequilla: un toque casero delicioso

Esta receta de galletas de mantequilla españolas es ideal para quienes buscan un dulce sencillo y delicioso. Con una textura suave y un sabor delicado, estas galletas son perfectas para desayunos o meriendas. Su preparación es fácil y rápida, convirtiéndolas en una opción perfecta para disfrutar en casa en cualquier momento.

Receta ideal para acompañar con la infusión que más te guste

Receta ideal para acompañar con la infusión que más te guste

1- Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

2- Añadir el huevo y la esencia de vainilla, integrando bien.

3- Incorporar la harina de trigo y la sal, formando una masa homogénea.

4- Dejar reposar la masa en frío durante 30 minutos.

5- Estirar la masa y cortar las galletas de mantequilla españolas con moldes.

6- Colocar en una bandeja de horno con papel vegetal.

7- Hornear a 180 °C durante 10-12 minutos hasta que estén ligeramente doradas.

8- Dejar enfriar antes de servir.

Esta receta será la favorita de todos Esta receta será la favorita de todos Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las galletas de mantequilla españolas representan una receta clásica que nunca pasa de moda gracias a su sabor suave y su textura delicada. Son perfectas para acompañar una taza de café o té, y también ideales para compartir en reuniones familiares. Su preparación sencilla permite adaptarlas con distintos aromas o decoraciones, haciéndolas aún más especiales. Al hacerlas en casa, se consigue un resultado más fresco y auténtico, manteniendo la esencia de la repostería tradicional española. Sin duda, estas galletas son un pequeño placer que conquista a todos con cada bocado. ¡Deliciosas!