Receta de galletas de limón caseras ¡fáciles y explosivas de sabor!
Probá esta receta de galletas de limón caseras, frescas, suaves y con un toque cítrico irresistible, perfectas para la merienda o el mate.
Esta receta de galletas de limón es ideal para quienes buscan un dulce fresco y aromático. Con una textura suave por dentro y apenas crocante por fuera, estas galletitas combinan perfecto con mate o café. Son fáciles de hacer, llevan pocos ingredientes y su sabor cítrico las hace irresistibles.
Rinde: 20 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de harina.
- 150 gramos de azúcar.
- 100 gramos de manteca.
- 1 huevo.
- 1 limón (ralladura y jugo).
- 5 gramos de polvo de hornear.
- 2 gramos de sal.
Paso a paso para crear unas galletas de limón deliciosas
1- En un bowl, batí la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.
2- Agregá el huevo, la ralladura de limón y el jugo de limón.
3- Mezclá bien hasta integrar.
4- Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal.
5- Formá una masa suave y llevá a la heladera 20 minutos.
6- Formá bolitas y aplastalas ligeramente.
7- Colocalas en una bandeja para horno.
8- Cociná en horno medio hasta que estén apenas doradas.
9- Dejá enfriar antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta receta de galletas de limón es perfecta para disfrutar algo casero, simple y lleno de sabor. El toque cítrico del limón las hace frescas y diferentes, ideales para acompañar el mate o un café. El secreto está en no cocinarlas de más para mantener su interior suave. Además, podés agregar un glaseado de limón para potenciar el sabor. Son fáciles de conservar en frascos herméticos y siempre vienen bien para tener algo rico a mano. ¡Nunca fallan!.