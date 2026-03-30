Receta de galletas de limón caseras ¡fáciles y explosivas de sabor!

Esta receta de galletas de limón es ideal para quienes buscan un dulce fresco y aromático. Con una textura suave por dentro y apenas crocante por fuera, estas galletitas combinan perfecto con mate o café . Son fáciles de hacer, llevan pocos ingredientes y su sabor cítrico las hace irresistibles.

Es una receta muy fácil de preparar

Una receta que llenará tu cocina de aroma a galletas recién horneadas

1- En un bowl, batí la manteca con el azúcar hasta lograr una crema .

2- Agregá el huevo , la ralladura de limón y el jugo de limón .

4- Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Formá una masa suave y llevá a la heladera 20 minutos.

6- Formá bolitas y aplastalas ligeramente.

7- Colocalas en una bandeja para horno.

8- Cociná en horno medio hasta que estén apenas doradas.

9- Dejá enfriar antes de servir.

Deliciosas galletas para agasajar a todos Muchas versiones de esta receta incluyen azúcar impalpable. El Mundo en Recetas

De la cocina a la mesa

Esta receta de galletas de limón es perfecta para disfrutar algo casero, simple y lleno de sabor. El toque cítrico del limón las hace frescas y diferentes, ideales para acompañar el mate o un café. El secreto está en no cocinarlas de más para mantener su interior suave. Además, podés agregar un glaseado de limón para potenciar el sabor. Son fáciles de conservar en frascos herméticos y siempre vienen bien para tener algo rico a mano. ¡Nunca fallan!.