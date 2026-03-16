Sorbete de limón irresistible: receta fácil, fresca y natural

Esta receta de sorbete de limón es ideal para disfrutar un postre fresco y ligero. El sorbete destaca por su sabor intenso a limón y su textura suave, perfecta para los días calurosos o para servir después de una comida abundante. Sígue el paso a paso y prepararas un clásico refrescante con pocos ingredientes.

Una curiosidad de esta receta es que la clara de huevo ayuda a lograr una textura más suave.

1- Colocar el agua y el azúcar en un cazo y preparar un almíbar calentando a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.

3- Añadir el zumo de limón y la ralladura de limón al almíbar frío.

4- Mezclar bien la preparación hasta integrar todos los ingredientes.

5- Batir ligeramente la clara de huevo hasta que esté espumosa.

6- Incorporar la clara a la mezcla del sorbete para aportar una textura más suave.

7- Verter la mezcla en un recipiente apto para congelador.

8- Llevar al congelador durante unas 3 horas.

9- Remover el sorbete cada 40 minutos para evitar que se formen cristales grandes de hielo.

10- Servir el sorbete de limón bien frío en copas o vasos.

La mejor receta de sorbete de limón casero El sorbete de limón tiene su origen en antiguos postres helados del Mediterráneo. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El sorbete de limón es uno de los postres más refrescantes de la repostería tradicional. Esta receta destaca por su equilibrio entre el sabor ácido del limón y el dulzor del almíbar, creando un resultado ligero y muy aromático. Muchas veces se sirve entre platos en comidas especiales para limpiar el paladar. Lo ideal es disfrutarlo recién sacado del congelador, cuando su textura está perfecta. También puede conservarse varios días congelado en un recipiente hermético. Prepararlo en casa es una forma sencilla de tener siempre a mano un postre fresco, natural y delicioso. ¡Muy refrescante!.