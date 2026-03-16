Sorbete de limón irresistible: receta fácil, fresca y natural
Refrescante, cítrico y perfecto para el calor: esta receta de sorbete de limón casero es ligera, deliciosa y muy fácil de preparar en casa.
Esta receta de sorbete de limón es ideal para disfrutar un postre fresco y ligero. El sorbete destaca por su sabor intenso a limón y su textura suave, perfecta para los días calurosos o para servir después de una comida abundante. Sígue el paso a paso y prepararas un clásico refrescante con pocos ingredientes.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
-
200 mililitros de zumo de limón.
400 mililitros de agua.
150 gramos de azúcar.
1 clara de huevo.
5 gramos de ralladura de limón.
Paso a paso para crear un sorbete de limón casero delicioso
1- Colocar el agua y el azúcar en un cazo y preparar un almíbar calentando a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.
2- Dejar enfriar el almíbar completamente.
3- Añadir el zumo de limón y la ralladura de limón al almíbar frío.
4- Mezclar bien la preparación hasta integrar todos los ingredientes.
5- Batir ligeramente la clara de huevo hasta que esté espumosa.
6- Incorporar la clara a la mezcla del sorbete para aportar una textura más suave.
7- Verter la mezcla en un recipiente apto para congelador.
8- Llevar al congelador durante unas 3 horas.
9- Remover el sorbete cada 40 minutos para evitar que se formen cristales grandes de hielo.
10- Servir el sorbete de limón bien frío en copas o vasos.
De la cocina a la mesa
El sorbete de limón es uno de los postres más refrescantes de la repostería tradicional. Esta receta destaca por su equilibrio entre el sabor ácido del limón y el dulzor del almíbar, creando un resultado ligero y muy aromático. Muchas veces se sirve entre platos en comidas especiales para limpiar el paladar. Lo ideal es disfrutarlo recién sacado del congelador, cuando su textura está perfecta. También puede conservarse varios días congelado en un recipiente hermético. Prepararlo en casa es una forma sencilla de tener siempre a mano un postre fresco, natural y delicioso. ¡Muy refrescante!.