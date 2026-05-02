Receta de un postre express: cómo hacer peras con chocolate en minutos

Esta receta de peras con chocolate es ideal para quienes buscan un postre simple, elegante y lleno de sabor. La suavidad de la fruta combina perfectamente con la intensidad del chocolate . Es una preparación fácil, perfecta para cerrar una comida con algo dulce y especial. ¡Manos a la obra!.

Paso a paso para crear peras con chocolate deliciosas

1- Pelar las peras y colocarlas en una olla con el agua y el azúcar.

2- Cocinar a fuego medio hasta que estén tiernas.

3- Retirar y dejar enfriar.

4- Derretir el chocolate semiamargo a baño maría o microondas.

5- Agregar la esencia de vainilla al chocolate.

6- Bañar las peras con el chocolate.

7- Servir las peras con chocolate tibias o frías.

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De la cocina a la mesa

Las peras con chocolate son un postre clásico que combina elegancia y simplicidad. Esta receta resalta el sabor natural de la fruta con el toque intenso del chocolate, logrando un equilibrio perfecto. Es ideal para servir en ocasiones especiales o como un cierre liviano y delicioso. Además, se puede preparar con anticipación y presentar de forma muy atractiva. Se puede acompañar con crema o frutos secos para sumar textura. Estas peras caseras son una opción práctica, sofisticada y muy fácil de hacer. ¡A disfrutar!.