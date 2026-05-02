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Receta de un postre express: cómo hacer peras con chocolate en minutos

Transformá peras y chocolate en un postre irresistible en cuestión de minutos, ideal para sorprender.

Candela Spann

Receta de peras con chocolate para toda la familia

Receta de peras con chocolate para toda la familia

Shutterstock

Esta receta de peras con chocolate es ideal para quienes buscan un postre simple, elegante y lleno de sabor. La suavidad de la fruta combina perfectamente con la intensidad del chocolate. Es una preparación fácil, perfecta para cerrar una comida con algo dulce y especial. ¡Manos a la obra!.

Receta de peras con chocolate
Receta de peras con chocolate

Receta de peras con chocolate

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Peras — 4 unidades
  • Chocolate semiamargo — 200 gramos
  • Azúcar — 80 gramos
  • Agua — 300 mililitros
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear peras con chocolate deliciosas

1- Pelar las peras y colocarlas en una olla con el agua y el azúcar.

2- Cocinar a fuego medio hasta que estén tiernas.

3- Retirar y dejar enfriar.

4- Derretir el chocolate semiamargo a baño maría o microondas.

5- Agregar la esencia de vainilla al chocolate.

6- Bañar las peras con el chocolate.

7- Servir las peras con chocolate tibias o frías.

Descubre esta receta de peras con chocolate
Descubre esta receta de peras con chocolate

Descubre esta receta de peras con chocolate

De la cocina a la mesa

Las peras con chocolate son un postre clásico que combina elegancia y simplicidad. Esta receta resalta el sabor natural de la fruta con el toque intenso del chocolate, logrando un equilibrio perfecto. Es ideal para servir en ocasiones especiales o como un cierre liviano y delicioso. Además, se puede preparar con anticipación y presentar de forma muy atractiva. Se puede acompañar con crema o frutos secos para sumar textura. Estas peras caseras son una opción práctica, sofisticada y muy fácil de hacer. ¡A disfrutar!.

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