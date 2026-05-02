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Receta de tocino de cielo: la tradición dulce de las yemas

Receta de tocino de cielo tradicional, un postre español suave y dulce, perfecto para ocasiones especiales y amantes de la repostería clásica.

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Receta del postre español más elegido

Receta del postre español más elegido

Imagen creada por IA - MDZ

La receta de tocino de cielo es un postre tradicional español de textura suave y sabor intenso. Elaborado principalmente con yemas y almíbar, destaca por su sencillez y elegancia. Es un dulce típico de la repostería conventual, ideal para servir en ocasiones especiales o como broche final de una comida.

Receta de uno de los postres más deliciosos
Receta de uno de los postres m&aacute;s deliciosos

Receta de uno de los postres más deliciosos

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 12 yemas de huevo
  • 500 g de azúcar
  • 250 ml de agua
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • Azúcar extra para el caramelo

Paso a paso para crear un postre tocino del cielo delicioso

  • Prepara un caramelo con el azúcar extra y viértelo en el fondo de un molde.
  • En un cazo, añade el agua, el azúcar y el zumo de limón. Cocina hasta obtener un almíbar a punto de hebra.
  • Deja templar el almíbar.
  • Bate ligeramente las yemas sin que lleguen a espumar.
  • Incorpora el almíbar poco a poco a las yemas, removiendo suavemente.
  • Cuela la mezcla para eliminar posibles grumos.
  • Vierte la preparación en el molde caramelizado.
  • Cocina al baño maría en el horno precalentado a 160 °C durante 40–50 minutos.
  • Deja enfriar completamente antes de desmoldar.

Una receta fácil de tocino de cielo
Receta f&aacute;cil de tocino de cielo

Receta fácil de tocino de cielo

De la cocina a tu mesa

El tocino de cielo es un postre que destaca por su historia, su sencillez de ingredientes y su resultado sofisticado. Su textura delicada y su dulzor intenso lo convierten en una opción perfecta para los amantes de la repostería tradicional. Aunque requiere cierta precisión en la preparación del almíbar y en el control de la temperatura, el resultado merece la pena. Este dulce es ideal para servir en porciones pequeñas, acompañado de un café o como cierre de una comida especial. Además, su conservación en frío permite disfrutarlo durante varios días sin perder calidad. ¡Una delicia!.

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