Receta de tocino de cielo: la tradición dulce de las yemas

La receta de tocino de cielo es un postre tradicional español de textura suave y sabor intenso. Elaborado principalmente con yemas y almíbar , destaca por su sencillez y elegancia. Es un dulce típico de la repostería conventual, ideal para servir en ocasiones especiales o como broche final de una comida.

Ingredientes

12 yemas de huevo

500 g de azúcar

250 ml de agua

1 cucharada de zumo de limón

Azúcar extra para el caramelo

Paso a paso para crear un postre tocino del cielo delicioso

Prepara un caramelo con el azúcar extra y viértelo en el fondo de un molde.

con el extra y viértelo en el fondo de un molde. En un cazo, añade el agua, el azúcar y el zumo de limón . Cocina hasta obtener un almíbar a punto de hebra.

y el de . Cocina hasta obtener un a punto de hebra. Deja templar el almíbar.

Bate ligeramente las yemas sin que lleguen a espumar.

sin que lleguen a espumar. Incorpora el almíbar poco a poco a las yemas , removiendo suavemente.

poco a poco a las , removiendo suavemente. Cuela la mezcla para eliminar posibles grumos.

Vierte la preparación en el molde caramelizado.

Cocina al baño maría en el horno precalentado a 160 °C durante 40–50 minutos.

Deja enfriar completamente antes de desmoldar.

Una receta fácil de tocino de cielo Receta fácil de tocino de cielo

De la cocina a tu mesa

El tocino de cielo es un postre que destaca por su historia, su sencillez de ingredientes y su resultado sofisticado. Su textura delicada y su dulzor intenso lo convierten en una opción perfecta para los amantes de la repostería tradicional. Aunque requiere cierta precisión en la preparación del almíbar y en el control de la temperatura, el resultado merece la pena. Este dulce es ideal para servir en porciones pequeñas, acompañado de un café o como cierre de una comida especial. Además, su conservación en frío permite disfrutarlo durante varios días sin perder calidad. ¡Una delicia!.