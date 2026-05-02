Receta de tocino de cielo: la tradición dulce de las yemas
Receta de tocino de cielo tradicional, un postre español suave y dulce, perfecto para ocasiones especiales y amantes de la repostería clásica.
La receta de tocino de cielo es un postre tradicional español de textura suave y sabor intenso. Elaborado principalmente con yemas y almíbar, destaca por su sencillez y elegancia. Es un dulce típico de la repostería conventual, ideal para servir en ocasiones especiales o como broche final de una comida.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 12 yemas de huevo
- 500 g de azúcar
- 250 ml de agua
- 1 cucharada de zumo de limón
- Azúcar extra para el caramelo
Paso a paso para crear un postre tocino del cielo delicioso
- Prepara un caramelo con el azúcar extra y viértelo en el fondo de un molde.
- En un cazo, añade el agua, el azúcar y el zumo de limón. Cocina hasta obtener un almíbar a punto de hebra.
- Deja templar el almíbar.
- Bate ligeramente las yemas sin que lleguen a espumar.
- Incorpora el almíbar poco a poco a las yemas, removiendo suavemente.
- Cuela la mezcla para eliminar posibles grumos.
- Vierte la preparación en el molde caramelizado.
- Cocina al baño maría en el horno precalentado a 160 °C durante 40–50 minutos.
- Deja enfriar completamente antes de desmoldar.
De la cocina a tu mesa
El tocino de cielo es un postre que destaca por su historia, su sencillez de ingredientes y su resultado sofisticado. Su textura delicada y su dulzor intenso lo convierten en una opción perfecta para los amantes de la repostería tradicional. Aunque requiere cierta precisión en la preparación del almíbar y en el control de la temperatura, el resultado merece la pena. Este dulce es ideal para servir en porciones pequeñas, acompañado de un café o como cierre de una comida especial. Además, su conservación en frío permite disfrutarlo durante varios días sin perder calidad. ¡Una delicia!.