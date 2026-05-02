Receta imperdible de mermelada de frambuesa: delicia casera en minutos

Esta receta de mermelada de frambuesa es ideal para quienes buscan un dulce casero, natural y lleno de sabor. Con su equilibrio entre acidez y dulzura, es perfecta para acompañar tostadas o postres . Es una delicia fácil y rendidora para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

2- Colocarlas en una olla junto con el azúcar.

3- Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente.

4- Agregar el jugo de limón.

5- Continuar la cocción hasta que espese la mermelada.

6- Retirar del fuego y dejar enfriar.

7- Envasar en frascos limpios y secos.

Receta fácil de mermelada de frambuesa Receta fácil de mermelada de frambuesa Shutterstock

De la cocina a la mesa

La mermelada de frambuesa es una de las más aromáticas y deliciosas para hacer en casa. Esta receta permite aprovechar la fruta fresca y lograr un dulce equilibrado entre lo ácido y lo dulce. Es ideal para desayunos, meriendas o para usar en repostería. Además, se conserva muy bien en frascos herméticos. Su color intenso y su sabor natural la convierten en una opción muy tentadora. Esta mermelada casera es simple, económica y perfecta para tener siempre algo rico a mano. ¡A disfrutar!