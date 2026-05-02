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Receta imperdible de mermelada de frambuesa: delicia casera en minutos

Receta de mermelada de frambuesa, un dulce casero, natural y equilibrado ideal para tostadas o postres.

Candela Spann

Receta de mermelada de frambuesa para disfrutar

Receta de mermelada de frambuesa para disfrutar

Shutterstock

Esta receta de mermelada de frambuesa es ideal para quienes buscan un dulce casero, natural y lleno de sabor. Con su equilibrio entre acidez y dulzura, es perfecta para acompañar tostadas o postres. Es una delicia fácil y rendidora para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Probá esta receta de mermelada de frambuesa
Prob&aacute; esta receta de mermelada de frambuesas

Probá esta receta de mermelada de frambuesas

Ingredientes (rinde 2 frascos)

  • Frambuesas — 1 kilogramo
  • Azúcar — 500 gramos
  • Jugo de limón — 30 mililitros

Paso a paso para crear mermelada de frambuesa deliciosa

1- Lavar bien las frambuesas.

2- Colocarlas en una olla junto con el azúcar.

3- Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente.

4- Agregar el jugo de limón.

5- Continuar la cocción hasta que espese la mermelada.

6- Retirar del fuego y dejar enfriar.

7- Envasar en frascos limpios y secos.

Receta fácil de mermelada de frambuesa
Receta f&aacute;cil de mermelada de frambuesa

Receta fácil de mermelada de frambuesa

De la cocina a la mesa

La mermelada de frambuesa es una de las más aromáticas y deliciosas para hacer en casa. Esta receta permite aprovechar la fruta fresca y lograr un dulce equilibrado entre lo ácido y lo dulce. Es ideal para desayunos, meriendas o para usar en repostería. Además, se conserva muy bien en frascos herméticos. Su color intenso y su sabor natural la convierten en una opción muy tentadora. Esta mermelada casera es simple, económica y perfecta para tener siempre algo rico a mano. ¡A disfrutar!

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