Explosiva receta de mermelada de ananá con un aroma dulce y refrescante
Una mermelada liviana, aromática y muy versátil para usar en postres o desayunos. Prepará esta receta y lucíte en tus desayunos y meriendas.
Esta receta de mermelada de ananá es ideal si buscás un sabor fresco y diferente para tus desayunos o postres. El ananá se cocina lentamente con azúcar y limón hasta lograr una textura brillante, aromática y llena de personalidad tropical. Perfecta para untar, rellenar o hasta convertir en regalo casero.
Rinde: 3 a 4 frascos chicos
Te Podría Interesar
Ingredientes para una mermelada perfecta
-
1 ananá grande (aprox. 1,2 kg).
600 g de azúcar (mitad del peso de la pulpa).
Jugo de 1 limón.
1 chorrito de agua (si hiciera falta).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Pelá y cortá el ananá en cubitos, descartando el centro duro si está muy fibroso.
2. Pesá la pulpa y calculá el azúcar: usá la mitad del peso de la fruta.
3. Mezclá en una olla ananá, azúcar y jugo de limón. Dejá reposar 15 minutos.
4. Cociná a fuego medio, revolviendo cada tanto. Si la mezcla queda muy espesa, agregá apenas un chorrito de agua.
5. Aplastá algunos trozos con pisapapas si te gusta textura más espesa.
6. Colocá un poco en un platito frío; si no corre, está lista.
7. Envasá caliente en frascos esterilizados, cerrá y dejá enfriar boca abajo 10 minutos para sellar vacío.
El ananá contiene bromelina una enzima natural que ayuda a ablandar carnes… ¡pero en mermelada se vuelve puro perfume tropical! Guardá los frascos cerrados en lugar fresco y oscuro hasta 6 meses. Una vez abierto, conservá en heladera y consumí dentro de 2 a 3 semanas. ¡Y disfrutála cuando quieras!.