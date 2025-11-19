Explosiva receta de mermelada de ananá con un aroma dulce y refrescante

Esta receta de mermelada de ananá es ideal si buscás un sabor fresco y diferente para tus desayunos o postres . El ananá se cocina lentamente con azúcar y limón hasta lograr una textura brillante, aromática y llena de personalidad tropical. Perfecta para untar, rellenar o hasta convertir en regalo casero.

1. Pelá y cortá el ananá en cubitos, descartando el centro duro si está muy fibroso.

A diferencia de otras frutas, el ananá no gelifica solo: el limón ayuda en esta receta a que la mermelada tenga mejor textura y conservación.

Esta mermelada será la favorita de todos

600 g de azúcar (mitad del peso de la pulpa).

2. Pesá la pulpa y calculá el azúcar : usá la mitad del peso de la fruta .

3. Mezclá en una olla ananá , azúcar y jugo de limón . Dejá reposar 15 minutos.

4. Cociná a fuego medio, revolviendo cada tanto. Si la mezcla queda muy espesa, agregá apenas un chorrito de agua.

5. Aplastá algunos trozos con pisapapas si te gusta textura más espesa.

6. Colocá un poco en un platito frío; si no corre, está lista.

7. Envasá caliente en frascos esterilizados, cerrá y dejá enfriar boca abajo 10 minutos para sellar vacío.

Una mermela fresca Su perfume tropical se intensifica al cocinarla, creando en esta receta un aroma caramelizado y fresco al mismo tiempo. Shutterstock

El ananá contiene bromelina una enzima natural que ayuda a ablandar carnes… ¡pero en mermelada se vuelve puro perfume tropical! Guardá los frascos cerrados en lugar fresco y oscuro hasta 6 meses. Una vez abierto, conservá en heladera y consumí dentro de 2 a 3 semanas. ¡Y disfrutála cuando quieras!.