Aprendé a preparar un mousse de yogurt y frutos rojos: receta paso a paso
La receta del mousse de yogurt y frutos rojos para lograr un postre fresco, cremoso, que se prepara rápido y que es perfecto para los días de calor.
La mousse de yogurt y frutos rojos es ese salvavidas dulce que resuelve cualquier antojo cuando hace calor. Es de esas recetas que armás en un ratito, sin necesidad de prender el horno ni ensuciar media cocina, con un resultado increíble y súper rico. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
2 potes de yogurt natural o de vainilla
150 ml de crema batida o leche condensada
1 taza de frutos rojos frescos o congelados
1 cucharada de miel
Ralladura de naranja (opcional)
Paso a paso de la receta
Mezclás el yogurt con la crema batida o la leche condensada.
Agregás la miel y la ralladura si querés darle perfume.
Procesás suavemente la mitad de los frutos rojos y los integrás a la mezcla.
Distribuís en vasitos y coronás con los frutos restantes enteros.
Llevás a frío por al menos 20 minutos antes de servir. ¡Y listo!