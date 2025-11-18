Receta de patatas a la riojana tradicional: sabor casero que enamora

Esta receta de patatas a la riojana es uno de los guisos más representativos del norte de España. Su sabor profundo proviene del chorizo , el pimentón y el ligero espesor que aportan las papas al cocerse. Una receta sencilla, reconfortante y tradicional, perfecta para los días fríos y las comidas caseras.

Esta receta de patatas a la riojana aparece en antiguos recetarios rurales donde se menciona que los pastores la preparaban por su sencillez y gran aporte energético, ideal para largas jornadas en el campo.

1- Pela las papas y córtalas en trozos “chascándolas” para que suelten almidón y espesen el guiso .

2- Pica la cebolla, el ajo y el pimiento verde.

3- En una olla, sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento con un poco de aceite hasta que estén tiernos.

4- Añade los chorizos cortados en rodajas y rehoga unos minutos.

5- Incorpora el pimentón dulce, mezcla rápidamente y agrega las papas.

6- Cubre con agua o caldo, añade la hoja de laurel y ajusta la sal.

7- Cocina a fuego medio durante 30–35 minutos, hasta que las papas estén tiernas y el caldo ligeramente espeso.

8- Deja reposar 5 minutos antes de servir.

En La Rioja, la receta varía ligeramente de pueblo en pueblo; algunos añaden chorizo picante y otros incorporan vino tinto local para realzar el sabor, lo que demuestra su enorme versatilidad regional.

De la cocina a la mesa

Las patatas a la riojana son una receta clásica que destaca por su sencillez y profundidad de sabor. El secreto está en el chascado de las papas, que espesan naturalmente el caldo al cocinarse lentamente con el chorizo y las verduras. Este plato tradicional de La Rioja es un ejemplo perfecto de cocina casera y reconfortante, ideal para los días fríos o para disfrutar en familia. Además, es un guiso económico, fácil de preparar y lleno de tradición. Su aroma y textura lo convierten en uno de los platos más queridos del norte de España, una receta que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!