Receta de patatas a la riojana tradicional: sabor casero que enamora
Prepara esta receta paso a paso de patatas a la riojana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de patatas a la riojana es uno de los guisos más representativos del norte de España. Su sabor profundo proviene del chorizo, el pimentón y el ligero espesor que aportan las papas al cocerse. Una receta sencilla, reconfortante y tradicional, perfecta para los días fríos y las comidas caseras.
Ingredientes para unas patatas a la riojana perfectas
Rinde 4 porciones.
- 1 kg de papas.
- 2 chorizos riojanos.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 1 pimiento verde.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 hoja de laurel.
- Aceite de oliva.
- Sal al gusto.
- Agua o caldo (cantidad necesaria).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pela las papas y córtalas en trozos “chascándolas” para que suelten almidón y espesen el guiso.
2- Pica la cebolla, el ajo y el pimiento verde.
3- En una olla, sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento con un poco de aceite hasta que estén tiernos.
4- Añade los chorizos cortados en rodajas y rehoga unos minutos.
5- Incorpora el pimentón dulce, mezcla rápidamente y agrega las papas.
6- Cubre con agua o caldo, añade la hoja de laurel y ajusta la sal.
7- Cocina a fuego medio durante 30–35 minutos, hasta que las papas estén tiernas y el caldo ligeramente espeso.
8- Deja reposar 5 minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las patatas a la riojana son una receta clásica que destaca por su sencillez y profundidad de sabor. El secreto está en el chascado de las papas, que espesan naturalmente el caldo al cocinarse lentamente con el chorizo y las verduras. Este plato tradicional de La Rioja es un ejemplo perfecto de cocina casera y reconfortante, ideal para los días fríos o para disfrutar en familia. Además, es un guiso económico, fácil de preparar y lleno de tradición. Su aroma y textura lo convierten en uno de los platos más queridos del norte de España, una receta que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!