Súper receta de zucchinis rellenos con carne gratinados con queso dorado y crocante.

Zucchinis rellenos con carne : una receta práctica, sabrosa y perfecta para cualquier día. Si buscás una opción liviana pero llena de sabor, esta combinación de verduras tiernas con un relleno de carne especiado y un toque de queso gratinado es una apuesta segura. Ideal para aprovechar zucchinis de estación y resolver el menú sin complicarse.

1. Lavar los zucchinis , cortar al medio y ahuecar con una cuchara. Reservar la pulpa .

Aunque hoy son muy comunes, antiguamente esta recetase rellenaba casi siempre con arroz y hierbas, no con carne.

Seguí el paso a paso y prepará estos zucchinis

2. En una sartén, calentar el aceite y rehogar cebolla , ajo y morrón .

3. Agregar la carne picada, la pulpa de los zucchinis picada y cocinar mezclando.

4. Sumar el puré de tomate, las especias, sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más.

5. Si el relleno quedara muy húmedo, incorporar una cucharada de pan rallado.

6. Rellenar los zucchinis, acomodar en una fuente y cubrir con queso.

7.Hornear a 180 °C durante 25–30 minutos o hasta gratinar.

Tambien podés rellenarlos así En muchos países mediterráneos, los zucchinis rellenos forman parte de una familia de platos llamada “dolma”, que incluye verduras ahuecadas y cocidas. Shutterstock

Podés conservarlos 3 días en heladera bien tapados o freezárlos ya horneados. En Argentina los zucchinis rellenos se popularizaron gracias a influencias italianas y españolas, adaptándose a ingredientes locales hasta volverse un clásico familiar. ¡Tenés que probárlos!.