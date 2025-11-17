Presenta:

Súper receta de zucchinis rellenos con carne gratinados con queso dorado y crocante.

Una receta de zucchinis rellenos con carne que conquista sin esfuerzo: tiernos, jugosos y gratinados a la perfección.

Candela Spann

Receta de Zucchinis Rellenos con Carne y Queso Fundido, perfecta para conquistar a toda la familia.

Zucchinis rellenos con carne: una receta práctica, sabrosa y perfecta para cualquier día. Si buscás una opción liviana pero llena de sabor, esta combinación de verduras tiernas con un relleno de carne especiado y un toque de queso gratinado es una apuesta segura. Ideal para aprovechar zucchinis de estación y resolver el menú sin complicarse.

Rinde 4 porciones

Ingredientes para unos zucchinis perfectos

  • 4 zucchinis medianos.

  • 400 g de carne picada.

  • 1 cebolla picada.

  • 1 diente de ajo picado.

  • 1/2 morrón picado.

  • 2 cdas de aceite.

  • 2 cdas de puré de tomate.

  • 1 cda de pan rallado (opcional).

  • Sal y pimienta.

  • Especias a gusto (orégano, pimentón, comino).

  • Queso rallado para gratinar.

Seguí el paso a paso y prepará estos zucchinis
Aunque hoy son muy comunes, antiguamente esta recetase rellenaba casi siempre con arroz y hierbas, no con carne.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavar los zucchinis, cortar al medio y ahuecar con una cuchara. Reservar la pulpa.

2. En una sartén, calentar el aceite y rehogar cebolla, ajo y morrón.

3. Agregar la carne picada, la pulpa de los zucchinis picada y cocinar mezclando.

4. Sumar el puré de tomate, las especias, sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más.

5. Si el relleno quedara muy húmedo, incorporar una cucharada de pan rallado.

6. Rellenar los zucchinis, acomodar en una fuente y cubrir con queso.

7.Hornear a 180 °C durante 25–30 minutos o hasta gratinar.

Tambien podés rellenarlos así
En muchos países mediterráneos, los zucchinis rellenos forman parte de una familia de platos llamada “dolma”, que incluye verduras ahuecadas y cocidas.

Podés conservarlos 3 días en heladera bien tapados o freezárlos ya horneados. En Argentina los zucchinis rellenos se popularizaron gracias a influencias italianas y españolas, adaptándose a ingredientes locales hasta volverse un clásico familiar. ¡Tenés que probárlos!.

