Súper receta de zucchinis rellenos con carne gratinados con queso dorado y crocante.
Una receta de zucchinis rellenos con carne que conquista sin esfuerzo: tiernos, jugosos y gratinados a la perfección.
Zucchinis rellenos con carne: una receta práctica, sabrosa y perfecta para cualquier día. Si buscás una opción liviana pero llena de sabor, esta combinación de verduras tiernas con un relleno de carne especiado y un toque de queso gratinado es una apuesta segura. Ideal para aprovechar zucchinis de estación y resolver el menú sin complicarse.
Rinde 4 porciones
Ingredientes para unos zucchinis perfectos
4 zucchinis medianos.
400 g de carne picada.
1 cebolla picada.
1 diente de ajo picado.
1/2 morrón picado.
2 cdas de aceite.
2 cdas de puré de tomate.
1 cda de pan rallado (opcional).
Sal y pimienta.
Especias a gusto (orégano, pimentón, comino).
Queso rallado para gratinar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavar los zucchinis, cortar al medio y ahuecar con una cuchara. Reservar la pulpa.
2. En una sartén, calentar el aceite y rehogar cebolla, ajo y morrón.
3. Agregar la carne picada, la pulpa de los zucchinis picada y cocinar mezclando.
4. Sumar el puré de tomate, las especias, sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más.
5. Si el relleno quedara muy húmedo, incorporar una cucharada de pan rallado.
6. Rellenar los zucchinis, acomodar en una fuente y cubrir con queso.
7.Hornear a 180 °C durante 25–30 minutos o hasta gratinar.
Podés conservarlos 3 días en heladera bien tapados o freezárlos ya horneados. En Argentina los zucchinis rellenos se popularizaron gracias a influencias italianas y españolas, adaptándose a ingredientes locales hasta volverse un clásico familiar. ¡Tenés que probárlos!.