Torta nua irresistible: receta esponjosa por fuera y cremosa por dentro

Si te gusta la repostería casera, esta receta de torta nua te va a encantar. Es una torta esponjosa que se caracteriza por llevar crema pastelera en su interior, creando un contraste delicioso entre la masa suave y el relleno cremoso. Es ideal para la merienda o para acompañar el café .

Con el tiempo, la receta de torta nua se convirtió en una de las tortas caseras más buscadas.

Paso a paso para crear una torta nua deliciosa

1- Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.

2- Agregá los huevos de a uno y seguí batiendo.

3- Sumá la esencia de vainilla y mezclá bien.

4- Incorporá la harina de trigo y el polvo de hornear alternando con la leche.

5- Mezclá hasta obtener una masa suave y homogénea.

6- Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

7- Agregá cucharadas de crema pastelera sobre la masa.

8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos.

9- Retirá, dejá enfriar y serví la torta nua.

El secreto de una torta suave y cremosa La receta de torta nua es muy popular en la repostería italiana. Lecturas

De la cocina a la mesa

Esta receta de torta nua es una opción perfecta para quienes disfrutan de las tortas caseras con rellenos cremosos. La crema pastelera se integra con la masa durante la cocción, creando una textura muy suave y un sabor irresistible. Es ideal para acompañar un mate, té o café en la merienda. También podés espolvorear un poco de azúcar impalpable por encima para darle un toque más atractivo. Si te sobra, podés guardarla en la heladera en un recipiente cerrado durante dos días y disfrutarla fría o a temperatura ambiente. ¡Se desarma en tu boca!.