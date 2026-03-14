El secreto para hacer la receta de profiteroles caseros perfectos

Esta receta de profiteroles rellenos con crema pastelera es un clásico de la pastelería. Los profiteroles quedan livianos y huecos gracias a la masa choux , ideales para rellenar con una suave crema pastelera y terminar con una deliciosa decoración de chocolate .

La receta de profiteroles rellenos con crema pastelera utiliza masa choux, la misma base que se usa para los éclairs.

120 gramos de chocolate semiamargo.

Paso a paso para crear unos profiteroles deliciosos

1- Colocá el agua, la manteca y la sal en una olla y calentá hasta que hierva.

2- Agregá la harina de trigo y mezclá hasta formar una masa.

3- Retirá del fuego, dejá entibiar y agregá los huevos de a uno mezclando bien.

4- Colocá la masa en una manga pastelera y formá pequeñas bolitas sobre una placa.

5- Horneá a 180 grados durante 25 minutos hasta que los profiteroles estén dorados.

6- Dejá enfriar y rellená con la crema pastelera usando una manga.

7- Derretí el chocolate semiamargo a baño maría.

8- Decorá los profiteroles con el chocolate derretido por encima.

Profiteroles con crema pastelera irresistibles En eventos y celebraciones, la receta de profiteroles se usa para preparar el famoso croquembouche, una torre de profiteroles. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de profiteroles rellenos con crema pastelera es perfecta para quienes aman los postres elegantes pero simples de preparar. La combinación de masa choux, crema pastelera y chocolate crea un bocado suave, cremoso y muy tentador. Son ideales para servir en una merienda especial, una mesa dulce o después de una comida importante. El toque de chocolate les da un acabado irresistible. Podés guardarlos en la heladera por un día, aunque lo mejor es disfrutarlos frescos para apreciar su textura liviana. ¡Preparalos!.