El secreto para hacer la receta de profiteroles caseros perfectos
Una receta de profiteroles rellenos con crema pastelera con chocolate: livianos, dorados y cremosos, perfectos para un postre elegante o una merienda especial.
Esta receta de profiteroles rellenos con crema pastelera es un clásico de la pastelería. Los profiteroles quedan livianos y huecos gracias a la masa choux, ideales para rellenar con una suave crema pastelera y terminar con una deliciosa decoración de chocolate.
Rinde: 20 profiteroles
Ingredientes
Para la masa
120 gramos de agua.
80 gramos de manteca.
120 gramos de harina de trigo.
3 huevos (180 gramos).
2 gramos de sal.
Para el relleno
400 gramos de crema pastelera.
Para decorar
120 gramos de chocolate semiamargo.
Paso a paso para crear unos profiteroles deliciosos
1- Colocá el agua, la manteca y la sal en una olla y calentá hasta que hierva.
2- Agregá la harina de trigo y mezclá hasta formar una masa.
3- Retirá del fuego, dejá entibiar y agregá los huevos de a uno mezclando bien.
4- Colocá la masa en una manga pastelera y formá pequeñas bolitas sobre una placa.
5- Horneá a 180 grados durante 25 minutos hasta que los profiteroles estén dorados.
6- Dejá enfriar y rellená con la crema pastelera usando una manga.
7- Derretí el chocolate semiamargo a baño maría.
8- Decorá los profiteroles con el chocolate derretido por encima.
De la cocina a la mesa
Esta receta de profiteroles rellenos con crema pastelera es perfecta para quienes aman los postres elegantes pero simples de preparar. La combinación de masa choux, crema pastelera y chocolate crea un bocado suave, cremoso y muy tentador. Son ideales para servir en una merienda especial, una mesa dulce o después de una comida importante. El toque de chocolate les da un acabado irresistible. Podés guardarlos en la heladera por un día, aunque lo mejor es disfrutarlos frescos para apreciar su textura liviana. ¡Preparalos!.