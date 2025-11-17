Explosión chocolatosa: receta de helado de chocolate con almendras crocantes
El helado más cremoso: suave, firme y delicioso. Una receta que vas a querer repetir todo el año. Perfecta para los amantes del chocolate.
El helado casero de chocolate con almendras es una de esas recetas que se vuelven favoritas al primer bocado. Cremoso, fácil y sin necesidad de máquina heladora, lo preparás en minutos y lo disfrutás cuando quieras. Es una receta ideal para los días de calor o para cuando pinta un antojo chocolatoso sin salir de casa.
Rinde 1 litro aprox.
Ingredientes para un helado perfecto
-
200 g de chocolate semiamargo.
400 ml de crema de leche bien fría.
200 g de leche condensada.
1 cda de cacao amargo.
1 cda de esencia de vainilla.
80 g de almendras tostadas y picadas.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Derretí el chocolate a baño María o en microondas en tandas cortas. Dejálo entibiar.
2. En un bowl grande, batí la crema de leche hasta lograr una textura tipo chantilly, sin pasarte.
3. Agregá la leche condensada, el cacao, la vainilla y el chocolate derretido. Mezclá con movimientos envolventes para no bajar el aire.
4. Sumá las almendras picadas y distribuí bien por toda la mezcla.
5. Pasá la preparación a un recipiente apto freezer, tapá y llevá al congelador por un mínimo de 6 horas.
6. Para servir, dejalo 5 minutos a temperatura ambiente y sacá bochas bien generosas.
El chocolate y las almendras se consumen juntos desde tiempos romanos, donde se los consideraba alimentos energéticos ideales para viajeros. Podés guardar el helado hasta 3 meses en el freezer, siempre bien tapado para que no tome olores. ¡Y cuchareá cuando quieras!.