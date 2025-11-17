Explosión chocolatosa: receta de helado de chocolate con almendras crocantes

El helado casero de chocolate con almendras es una de esas recetas que se vuelven favoritas al primer bocado. Cremoso, fácil y sin necesidad de máquina heladora, lo preparás en minutos y lo disfrutás cuando quieras. Es una receta ideal para los días de calor o para cuando pinta un antojo chocolatoso sin salir de casa.

1. Derretí el chocolate a baño María o en microondas en tandas cortas. Dejálo entibiar.

El chocolate fue considerado una bebida energética sagrada por los pueblos mesoamericanos antes de convertirse en postre.

2. En un bowl grande, batí la crema de leche hasta lograr una textura tipo chantilly , sin pasarte.

3. Agregá la leche condensada , el cacao , la vainilla y el chocolate derretido. Mezclá con movimientos envolventes para no bajar el aire.

4. Sumá las almendras picadas y distribuí bien por toda la mezcla.

5. Pasá la preparación a un recipiente apto freezer, tapá y llevá al congelador por un mínimo de 6 horas.

6. Para servir, dejalo 5 minutos a temperatura ambiente y sacá bochas bien generosas.

Si sos amante del chocolate este helado es para vos Las almendras aportan vitamina E y grasas saludables, por eso este helado es más nutritivo que otros sabores clásicos. Shutterstock

El chocolate y las almendras se consumen juntos desde tiempos romanos, donde se los consideraba alimentos energéticos ideales para viajeros. Podés guardar el helado hasta 3 meses en el freezer, siempre bien tapado para que no tome olores. ¡Y cuchareá cuando quieras!.