Cucharada saludable: receta de sopa de coliflor light, sin crema y llena de sabor
Lista en 20 minutos y con una textura aterciopelada que se siente como un abrazo calentito en cada cucharada.
La sopa de coliflor es una de esas recetas que se ganan un lugar en tu cocina por lo rica, simple y rendidora que es. Aunque muchos no se llevan bien con esta verdura, te aseguro que al probarla así, cremosa y bien condimentada, cambia la historia. Ideal para las noches frías o para una comida liviana pero sabrosa.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para una sopa perfecta
1 coliflor mediana.
1 cebolla picada.
1 diente de ajo rallado.
1 papa chica (opcional, da más cremosidad).
1 cda de manteca o aceite.
700 ml de caldo (de verduras o pollo).
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
Queso rallado o croutones para servir.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá y cortá la coliflor en ramitos.
2. En una olla, derretí la manteca y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén tiernos.
3. Sumá la coliflor y la papa; mezclá para que se impregnen bien.
4. Agregá el caldo, tapá la olla y cociná a fuego medio hasta que todo esté bien tierno.
5. Procesá con minipimer hasta lograr una crema lisa. Si la querés más líquida, agregá un chorrito de caldo.
6. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
7. Serví con queso rallado, croutones o un chorrito de aceite de oliva.
La coliflor pertenece a la familia del brócoli y el repollo, y es una de las verduras más versátiles para lograr texturas cremosas sin usar crema. Guardála en heladera hasta 3 días o freezala hasta 2 meses. ¡Y disfrutála cuando quieras!.