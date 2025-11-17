Cucharada saludable: receta de sopa de coliflor light, sin crema y llena de sabor

La sopa de coliflor es una de esas recetas que se ganan un lugar en tu cocina por lo rica, simple y rendidora que es. Aunque muchos no se llevan bien con esta verdura , te aseguro que al probarla así, cremosa y bien condimentada, cambia la historia. Ideal para las noches frías o para una comida liviana pero sabrosa.

1. Lavá y cortá la coliflor en ramitos.

La coliflor era considerada una verdura elegante en la antigua Roma y solo se servía en banquetes importantes. Esta receta es digna de banquetes especiales.

700 ml de caldo (de verduras o pollo).

2. En una olla, derretí la manteca y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén tiernos.

3. Sumá la coliflor y la papa ; mezclá para que se impregnen bien.

4. Agregá el caldo, tapá la olla y cociná a fuego medio hasta que todo esté bien tierno.

5. Procesá con minipimer hasta lograr una crema lisa. Si la querés más líquida, agregá un chorrito de caldo.

6. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

7. Serví con queso rallado, croutones o un chorrito de aceite de oliva.

Una forma riqisima de comer coliflor Es una “esponja de sabor”: absorbe en cada receta especias como curry, cúrcuma, pimentón o ajo, cambiando totalmente el perfil del plato. Shutterstock

La coliflor pertenece a la familia del brócoli y el repollo, y es una de las verduras más versátiles para lograr texturas cremosas sin usar crema. Guardála en heladera hasta 3 días o freezala hasta 2 meses. ¡Y disfrutála cuando quieras!.